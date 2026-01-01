Checkmate هو تطبيق مفتوح المصدر لمراقبة الخادم يتتبع وقت التشغيل والأداء والصحة عبر خوادمك وخدماتك من لوحة تحكم واحدة قائمة على الويب. يوفر فحوصات صحية قابلة للتكوين، وتنبيهات في الوقت الفعلي، وتحليل الاتجاهات التاريخية، وتكامل Google PageSpeed Insights، ومراقبة حاويات Docker — كل ذلك دون الاعتماد على خدمة مراقبة SaaS مدفوعة.

يؤدي نشر Checkmate على خادم افتراضي خاص (VPS) مخصص إلى إبقاء البنية التحتية للمراقبة الخاصة بك مستقلة عن الأنظمة التي تراقبها، مما يمنع انقطاعًا واحدًا من تعطيل تطبيقك وقدرتك على اكتشافه.