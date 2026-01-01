نشر Checkmate بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لمراقبة الخادم لتتبع وقت التشغيل والأداء وصحة البنية التحتية في الوقت الفعلي.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Checkmate؟
Checkmate هو تطبيق مفتوح المصدر لمراقبة الخادم يتتبع وقت التشغيل والأداء والصحة عبر خوادمك وخدماتك من لوحة تحكم واحدة قائمة على الويب. يوفر فحوصات صحية قابلة للتكوين، وتنبيهات في الوقت الفعلي، وتحليل الاتجاهات التاريخية، وتكامل Google PageSpeed Insights، ومراقبة حاويات Docker — كل ذلك دون الاعتماد على خدمة مراقبة SaaS مدفوعة.
يؤدي نشر Checkmate على خادم افتراضي خاص (VPS) مخصص إلى إبقاء البنية التحتية للمراقبة الخاصة بك مستقلة عن الأنظمة التي تراقبها، مما يمنع انقطاعًا واحدًا من تعطيل تطبيقك وقدرتك على اكتشافه.
الميزات الأساسية في Checkmate
مراقبة وقت التشغيل في الوقت الفعلي
يراقب خوادمك وخدماتك باستمرار حتى تعرف لحظة تعطل شيء ما، وليس بعد أن يبدأ المستخدمون بالشكوى.
تنبيهات توقف الخدمة عبر البريد الإلكتروني
يرسل إشعارات فورية عند تعطل الخدمات وعند استعادتها، مما يبقي فريقك على اطلاع دون الحاجة إلى فحوصات يدوية للوحة التحكم.
تكامل PageSpeed
يسحب مقاييس Google PageSpeed Insights جنبًا إلى جنب مع بيانات وقت التشغيل حتى تتمكن من تتبع كل من التوفر والأداء الذي يواجه المستخدم في مكان واحد.
مراقبة حاويات Docker
يراقب التطبيقات المعبأة في حاويات عبر الوصول إلى مقبس Docker، مما يوفر رؤية لصحة كل من مستوى المضيف ومستوى الحاوية في وقت واحد.
تحليل الاتجاهات التاريخية
يحتفظ بسجل وقت التشغيل بمرور الوقت حتى تتمكن من تحديد الانقطاعات المتكررة، وقياس مدى الامتثال لاتفاقية مستوى الخدمة (SLA)، وتبرير الاستثمارات في البنية التحتية.
لماذا تشغّل Checkmate على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.