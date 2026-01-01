نشر eLabFTW بنقرة واحدة.
دفتر ملاحظات مختبر إلكتروني مفتوح المصدر لفرق البحث لتتبع التجارب والعينات والبروتوكولات.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام eLabFTW؟
eLabFTW هو دفتر ملاحظات مختبر إلكتروني (ELN) مجاني ومفتوح المصدر، مصمم خصيصًا للمختبرات البحثية. يحل محل الدفاتر الورقية وجداول البيانات المتناثرة بمساحة عمل منظمة وقابلة للبحث، حيث يسجل العلماء التجارب، ويديرون العينات والكواشف، ويخزنون البروتوكولات، ويتعاونون على الموارد المشتركة عبر الفرق.
استضافة eLabFTW ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات البحث الحساسة، والملكية الفكرية، والنتائج غير المنشورة بالكامل تحت سيطرة المؤسسة — لا يوجد سحابة طرف ثالث، ولا تسعير لكل مقعد، ولا خطر من الارتباط بمورد واحد. إن التصدير الكامل بصيغة PDF/ZIP، والختم الزمني، والتخزين المتوافق مع S3 يجعله مناسبًا للبيئات المنظمة التي تتطلب مسارات تدقيق وأرشفة طويلة الأجل.
الميزات الأساسية في eLabFTW
دفتر التجارب
محرر نصوص منسقة وماركداون مع دعم LaTeX، وتمييز التعليمات البرمجية، ومرفقات الملفات، وسجل الإصدارات لكل إدخال تجريبي.
قاعدة بيانات نموذجية
تتبع الكواشف والمعدات والأجسام المضادة وخطوط الخلايا باستخدام أنواع عناصر مخصصة وبيانات وصفية ومواقع مخزون في جميع أنحاء المختبر.
تعاون الفريق
شارك التجارب والموارد عبر الفرق مع التحكم الدقيق في الوصول لكل عنصر ولكل مستخدم ومكتبة قوالب مشتركة.
بروتوكولات قابلة لإعادة الاستخدام
أنشئ مكتبة بروتوكولات ذات إصدارات يمكن لأي عضو في الفريق استنساخها في تجربة جديدة، مع الحفاظ على اتساق الأساليب وقابليتها للتكرار.
طوابع زمنية موثوقة
وضع طابع زمني مشفر لإدخالات التجارب عبر سلطات RFC 3161 لإثبات متى تم تسجيل البيانات لتلبية احتياجات IP والتدقيق.
تصدير PDF و ZIP
إنشاء تقارير PDF موقعة أو أرشيفات ZIP كاملة للتجارب والموارد لأغراض الأرشفة أو المراجعة التنظيمية أو النشر.
لماذا تشغّل eLabFTW على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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