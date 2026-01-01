Mealie هو مدير وصفات مستضاف ذاتيًا يستورد الوصفات من أي موقع ويب بنقرة واحدة، ويزيل الإعلانات والفوضى لتخزين وصفات نظيفة وقابلة للبحث بشكل دائم على الخادم الخاص بك. ينظم الوصفات حسب العلامة والمطبخ، ويعدل أحجام الوجبات تلقائيًا، ويعرض المعلومات الغذائية — كل ذلك في وضع طهي متوافق مع الجوّال.

استضافة Mealie ذاتيًا تعني أن مجموعة وصفاتك تنجو من إغلاق المواقع وتحولات المنصات، ويمكن لجميع أفراد الأسرة المشتركين الوصول إلى نفس المكتبة، ويولد تخطيط الوجبات الأسبوعي قوائم تسوق موحدة دون أي رسوم اشتراك.