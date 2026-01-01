نشر Mealie بنقرة واحدة.
مدير وصفات مستضاف ذاتيًا يستورد الوصفات من أي رابط (URL) ويحولها إلى خطط وجبات أسبوعية مع قوائم تسوق.
اختر خطة VPS لـ Mealie
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Mealie؟
Mealie هو مدير وصفات مستضاف ذاتيًا يستورد الوصفات من أي موقع ويب بنقرة واحدة، ويزيل الإعلانات والفوضى لتخزين وصفات نظيفة وقابلة للبحث بشكل دائم على الخادم الخاص بك. ينظم الوصفات حسب العلامة والمطبخ، ويعدل أحجام الوجبات تلقائيًا، ويعرض المعلومات الغذائية — كل ذلك في وضع طهي متوافق مع الجوّال.
استضافة Mealie ذاتيًا تعني أن مجموعة وصفاتك تنجو من إغلاق المواقع وتحولات المنصات، ويمكن لجميع أفراد الأسرة المشتركين الوصول إلى نفس المكتبة، ويولد تخطيط الوجبات الأسبوعي قوائم تسوق موحدة دون أي رسوم اشتراك.
الميزات الأساسية في Mealie
استيراد بنقرة واحدة
الصق أي رابط وصفة وسيقوم Mealie تلقائيًا باستخراج المكونات والتعليمات، مما يوفر ساعات من النسخ اليدوي.
تقويم تخطيط الوجبات
اسحب الوصفات إلى تقويم أسبوعي وأنشئ قائمة تسوق مجمعة لجميع الوجبات المخطط لها بنقرة واحدة.
تعديل الوصفة
اضبط أحجام الحصص وجميع كميات المكونات تُعاد حسابها فورًا — لا حاجة لحساب يدوي.
مشاركة العائلة
يتيح دعم المستخدمين المتعددين لكل فرد من أفراد العائلة تصفح نفس مكتبة الوصفات والمساهمة في خطة الوجبات.
تخزين دائم
الوصفات المخزنة على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تظل متاحة حتى عندما تتغير المواقع الأصلية، أو تزيل المحتوى، أو تصبح غير متصلة بالإنترنت.
لماذا تشغّل Mealie على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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