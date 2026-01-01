نشر OmniRoute بنقرة واحدة.
بوابة ذكاء اصطناعي مستضافة ذاتيًا توجه أي نموذج لغوي كبير (LLM) عبر نقطة نهاية واحدة متوافقة مع OpenAI، مع آلية استرجاع ذكية وضغط للرموز.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام OmniRoute؟
OmniRoute هي بوابة ذكاء اصطناعي مستضافة ذاتيًا توحد أكثر من 230 مزود نموذج خلف نقطة نهاية واحدة متوافقة مع OpenAI. وجّه Claude Code، Codex، Cursor، Cline، أو Copilot إلى عنوان URL واحد، ويوجه OmniRoute كل طلب إلى أفضل نموذج متاح — بما في ذلك عشرات المستويات المجانية من Claude وGPT وGemini — مع التراجع التلقائي عندما يفشل مزود أو يصل إلى حد معين.
يقلل ضغط RTK وCaveman المكدس الخاص به من 15 إلى 95% من الرموز (tokens) قبل أن تغادر الطلبات خادمك، مما يقلل التكلفة وزمن الاستجابة، بينما تحافظ واجهات برمجة التطبيقات MCP وA2A والمتعددة الوسائط على سير العمليات المتقدمة. يعني تشغيل OmniRoute على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) أن مفاتيح API وقواعد التوجيه وبيانات الاستخدام الخاصة بك تظل تحت سيطرتك بدلاً من وكيل مستضاف.
الميزات الأساسية في OmniRoute
نقطة نهاية موحدة واحدة
عرض واجهة برمجة تطبيقات واحدة متوافقة مع OpenAI وربط Claude Code أو Codex أو Cursor أو Cline أو Copilot دون الحاجة إلى إعداد لكل أداة.
أكثر من 231 مقدم خدمة
توجيه الطلبات عبر أكثر من 231 مزود نموذج، بما في ذلك أكثر من 50 مستوى مجاني من Claude وGPT وGemini.
تراجع تلقائي ذكي
إعادة المحاولة تلقائيًا على مزود آخر عندما يفشل أحدهم، أو يصل إلى حدود المعدل، أو يُرجع خطأً، مما يحافظ على تشغيل وكلائك.
ضغط الرمز
يقلل ضغط RTK و Caveman المكدس من 15 إلى 95% من الرموز لكل طلب لتقليل التكلفة وتسريع الاستجابات.
MCP و متعدد الوسائط
تتيح واجهات برمجة التطبيقات (APIs) المدمجة لـ MCP وA2A ومتعددة الوسائط ربط OmniRoute بأدوات الوكلاء وسير عمل الصور أو الصوت.
لماذا تشغّل OmniRoute على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.