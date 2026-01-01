OmniRoute هي بوابة ذكاء اصطناعي مستضافة ذاتيًا توحد أكثر من 230 مزود نموذج خلف نقطة نهاية واحدة متوافقة مع OpenAI. وجّه Claude Code، Codex، Cursor، Cline، أو Copilot إلى عنوان URL واحد، ويوجه OmniRoute كل طلب إلى أفضل نموذج متاح — بما في ذلك عشرات المستويات المجانية من Claude وGPT وGemini — مع التراجع التلقائي عندما يفشل مزود أو يصل إلى حد معين.

يقلل ضغط RTK وCaveman المكدس الخاص به من 15 إلى 95% من الرموز (tokens) قبل أن تغادر الطلبات خادمك، مما يقلل التكلفة وزمن الاستجابة، بينما تحافظ واجهات برمجة التطبيقات MCP وA2A والمتعددة الوسائط على سير العمليات المتقدمة. يعني تشغيل OmniRoute على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) أن مفاتيح API وقواعد التوجيه وبيانات الاستخدام الخاصة بك تظل تحت سيطرتك بدلاً من وكيل مستضاف.