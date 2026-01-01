نشر NocoDB بنقرة واحدة.
بديل Airtable مفتوح المصدر يحول أي قاعدة بيانات SQL إلى جدول بيانات تعاوني مع واجهات برمجة تطبيقات (APIs) يتم إنشاؤها تلقائيًا.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام NocoDB؟
NocoDB هو البديل الرائد مفتوح المصدر لـ Airtable، حيث يحول قواعد بيانات PostgreSQL و MySQL وقواعد بيانات SQL الأخرى إلى واجهات جداول بيانات بديهية يمكن للمستخدمين غير التقنيين إدارتها بثقة. يوفر عروض الشبكة (grid) والكانبان (kanban) والمعرض (gallery) والتقويم (calendar) والنماذج (form) بالإضافة إلى واجهات برمجة تطبيقات REST و GraphQL التي يتم إنشاؤها تلقائيًا، وأنواع الحقول الغنية، والتعاون في الوقت الفعلي — كل ذلك بدون تسعير لكل مقعد.
تضمن استضافة NocoDB ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) عدم مغادرة بيانات العمل الحساسة لبنيتك التحتية أبدًا، وتزيل قيود التسعير بناءً على عدد المستخدمين، وتمنح فريقك القوة الكاملة لقاعدة بيانات علائقية خلف واجهة أمامية بدون تعليمات برمجية يمكن لأي شخص استخدامها.
الميزات الأساسية في NocoDB
أنواع عرض متعددة
التبديل بين طرق عرض الشبكة، كانبان، المعرض، التقويم، والنموذج لنفس البيانات، مما يتيح لكل عضو في الفريق العمل بالتنسيق الذي يناسب سير عمله.
واجهات برمجة التطبيقات تلقائية التوليد
يكشف كل جدول تلقائيًا عن نقاط نهاية REST و GraphQL، مما يمكّن المطورين من بناء عمليات تكامل وواجهات أمامية مخصصة دون كتابة أي كود للواجهة الخلفية.
أنواع الحقول المتقدمة
المرفقات، والصيغ، وعمليات البحث، والتجميعات، والسجلات المرتبطة تجلب قوة جداول البيانات إلى بياناتك العلائقية بدون استعلامات SQL معقدة.
التحكم الدقيق في الوصول
قم بتعيين أذونات مستوى مساحة العمل والقاعدة والجدول مع إدارة الأدوار حتى يرى كل عضو في الفريق ما يحتاجه فقط.
أتمتة الويب هوك
قم بتشغيل مهام سير العمل والتكاملات الخارجية تلقائيًا عند تغيير البيانات، وربط NocoDB بأدواتك الحالية دون الحاجة إلى كود مخصص.
Airtable استيراد
قم بترحيل قواعد بيانات Airtable الحالية، أو ملفات CSV، أو جداول Excel مع اكتشاف المخطط، مما يسهل التبديل دون إعادة بناء بياناتك من الصفر.
لماذا تشغّل NocoDB على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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