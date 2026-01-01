NocoDB هو البديل الرائد مفتوح المصدر لـ Airtable، حيث يحول قواعد بيانات PostgreSQL و MySQL وقواعد بيانات SQL الأخرى إلى واجهات جداول بيانات بديهية يمكن للمستخدمين غير التقنيين إدارتها بثقة. يوفر عروض الشبكة (grid) والكانبان (kanban) والمعرض (gallery) والتقويم (calendar) والنماذج (form) بالإضافة إلى واجهات برمجة تطبيقات REST و GraphQL التي يتم إنشاؤها تلقائيًا، وأنواع الحقول الغنية، والتعاون في الوقت الفعلي — كل ذلك بدون تسعير لكل مقعد.

تضمن استضافة NocoDB ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) عدم مغادرة بيانات العمل الحساسة لبنيتك التحتية أبدًا، وتزيل قيود التسعير بناءً على عدد المستخدمين، وتمنح فريقك القوة الكاملة لقاعدة بيانات علائقية خلف واجهة أمامية بدون تعليمات برمجية يمكن لأي شخص استخدامها.