خصم يصل إلى 68% على NocoDB

نشر NocoDB بنقرة واحدة.

بديل Airtable مفتوح المصدر يحول أي قاعدة بيانات SQL إلى جدول بيانات تعاوني مع واجهات برمجة تطبيقات (APIs) يتم إنشاؤها تلقائيًا.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر NocoDB بنقرة واحدة.

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خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام NocoDB؟

NocoDB هو البديل الرائد مفتوح المصدر لـ Airtable، حيث يحول قواعد بيانات PostgreSQL و MySQL وقواعد بيانات SQL الأخرى إلى واجهات جداول بيانات بديهية يمكن للمستخدمين غير التقنيين إدارتها بثقة. يوفر عروض الشبكة (grid) والكانبان (kanban) والمعرض (gallery) والتقويم (calendar) والنماذج (form) بالإضافة إلى واجهات برمجة تطبيقات REST و GraphQL التي يتم إنشاؤها تلقائيًا، وأنواع الحقول الغنية، والتعاون في الوقت الفعلي — كل ذلك بدون تسعير لكل مقعد.

تضمن استضافة NocoDB ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) عدم مغادرة بيانات العمل الحساسة لبنيتك التحتية أبدًا، وتزيل قيود التسعير بناءً على عدد المستخدمين، وتمنح فريقك القوة الكاملة لقاعدة بيانات علائقية خلف واجهة أمامية بدون تعليمات برمجية يمكن لأي شخص استخدامها.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في NocoDB

أنواع عرض متعددة

التبديل بين طرق عرض الشبكة، كانبان، المعرض، التقويم، والنموذج لنفس البيانات، مما يتيح لكل عضو في الفريق العمل بالتنسيق الذي يناسب سير عمله.

واجهات برمجة التطبيقات تلقائية التوليد

يكشف كل جدول تلقائيًا عن نقاط نهاية REST و GraphQL، مما يمكّن المطورين من بناء عمليات تكامل وواجهات أمامية مخصصة دون كتابة أي كود للواجهة الخلفية.

أنواع الحقول المتقدمة

المرفقات، والصيغ، وعمليات البحث، والتجميعات، والسجلات المرتبطة تجلب قوة جداول البيانات إلى بياناتك العلائقية بدون استعلامات SQL معقدة.

التحكم الدقيق في الوصول

قم بتعيين أذونات مستوى مساحة العمل والقاعدة والجدول مع إدارة الأدوار حتى يرى كل عضو في الفريق ما يحتاجه فقط.

أتمتة الويب هوك

قم بتشغيل مهام سير العمل والتكاملات الخارجية تلقائيًا عند تغيير البيانات، وربط NocoDB بأدواتك الحالية دون الحاجة إلى كود مخصص.

Airtable استيراد

قم بترحيل قواعد بيانات Airtable الحالية، أو ملفات CSV، أو جداول Excel مع اكتشاف المخطط، مما يسهل التبديل دون إعادة بناء بياناتك من الصفر.

لماذا تشغّل NocoDB على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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