ماستودون هي الشبكة الاجتماعية الموحدة الرائدة مفتوحة المصدر — أكبر مشروع في عالم الفيديفيرس (fediverse) الخاص بـ ActivityPub، مع آلاف من النسخ التي تعمل بشكل مستقل وعشرات الملايين من المستخدمين حول العالم. تبدو وتشعر وكأنها منصة تدوين مصغر مألوفة، ولكن كل خادم مملوك ومدار ويتم تشغيله بواسطة شخص مختلف، ويمكن للمستخدمين على أي خادم متابعة والتحدث مع المستخدمين على أي خادم آخر.

تشغيل نسخة ماستودون الخاصة بك على خادم افتراضي خاص (VPS) يمنحك موطنًا دائمًا في الفيديفيرس — موطنًا تتحكم فيه بالكامل. أنت تحدد القواعد، وتختار من يمكنه التسجيل، وتقرر من يتحد مع من، وتمتلك البيانات، بدون إعلانات، وبدون جدول زمني خوارزمي، وبدون منصة طرف ثالث يمكنها تغيير الشروط غدًا.