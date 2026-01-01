نشر ماستودون بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة تدوين مصغر موحدة ومستضافة ذاتيًا تتصل بشبكة عالمية من الخوادم المملوكة بشكل مستقل.
اختر خطة VPS لـ Mastodon
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Mastodon؟
ماستودون هي الشبكة الاجتماعية الموحدة الرائدة مفتوحة المصدر — أكبر مشروع في عالم الفيديفيرس (fediverse) الخاص بـ ActivityPub، مع آلاف من النسخ التي تعمل بشكل مستقل وعشرات الملايين من المستخدمين حول العالم. تبدو وتشعر وكأنها منصة تدوين مصغر مألوفة، ولكن كل خادم مملوك ومدار ويتم تشغيله بواسطة شخص مختلف، ويمكن للمستخدمين على أي خادم متابعة والتحدث مع المستخدمين على أي خادم آخر.
تشغيل نسخة ماستودون الخاصة بك على خادم افتراضي خاص (VPS) يمنحك موطنًا دائمًا في الفيديفيرس — موطنًا تتحكم فيه بالكامل. أنت تحدد القواعد، وتختار من يمكنه التسجيل، وتقرر من يتحد مع من، وتمتلك البيانات، بدون إعلانات، وبدون جدول زمني خوارزمي، وبدون منصة طرف ثالث يمكنها تغيير الشروط غدًا.
الميزات الأساسية في Mastodon
اتحاد ActivityPub
يدعم معيار W3C ActivityPub، بحيث تتوافق نسختك مع كل خادم Mastodon آخر، وPleroma، وMisskey، والشبكة الفيدرالية الأوسع.
تسلسل زمني
تظهر المنشورات بالترتيب الذي أُرسلت به — لا يوجد ترتيب خوارزمي، لا إعلانات موصى بها، لا يوجد موجز معاد ترتيبه يتنافس على التفاعل.
إشراف على مستوى الخادم
تتيح لك قواعد المجتمع التي يحددها المالك، وتحذيرات المحتوى، وعمليات الحظر على مستوى النسخة، بناء مجتمع بالنبرة التي ترغب بها.
محرر منشورات غني
ما يصل إلى 500 حرف لكل منشور (قابل للتكوين)، استطلاعات الرأي، مرفقات الوسائط، تحذيرات المحتوى، النص البديل، وإمكانية تخصيص الرؤية لكل منشور.
واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة والعملاء
تدعم واجهات برمجة تطبيقات REST والبث الناضجة نظامًا بيئيًا واسعًا من عملاء الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، بما في ذلك تطبيقات Mastodon الرسمية لنظامي التشغيل iOS و Android.
لماذا تشغّل Mastodon على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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