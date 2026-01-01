MongoDB هي قاعدة بيانات مستندية مفتوحة المصدر رائدة تخزن البيانات في مستندات مرنة شبيهة بـ JSON بدلاً من الجداول العلائقية الجامدة. يوفر الإصدار 4.4 منصة جاهزة للإنتاج مع معاملات ACID متعددة المستندات، وإطار تجميع قوي، وقابلية توسع أفقية من خلال التجزئة (sharding). يسمح مخططها الديناميكي لهياكل بيانات التطبيق بالتطور دون ترحيلات معقدة، مما يجعلها مناسبة بشكل طبيعي لسير عمل التطوير الحديث.

يمنحك تشغيل MongoDB على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) أداء إدخال/إخراج مخصصًا، وتحكمًا كاملاً في التكوين، وتكاليف يمكن التنبؤ بها مقارنة بخدمات قواعد البيانات السحابية المدارة. يمكنك ضبط تخصيص الذاكرة، وتطبيق استراتيجيات نسخ احتياطي مخصصة، وربط أي تطبيق باستخدام برامج التشغيل الأصلية المتاحة لكل لغة برمجة رئيسية.