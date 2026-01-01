نشر MongoDB 4 بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات NoSQL مرنة موجهة بالمستندات للتطبيقات الحديثة ذات المخططات الديناميكية وقدرات الاستعلام القوية.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام MongoDB 4؟
MongoDB هي قاعدة بيانات مستندية مفتوحة المصدر رائدة تخزن البيانات في مستندات مرنة شبيهة بـ JSON بدلاً من الجداول العلائقية الجامدة. يوفر الإصدار 4.4 منصة جاهزة للإنتاج مع معاملات ACID متعددة المستندات، وإطار تجميع قوي، وقابلية توسع أفقية من خلال التجزئة (sharding). يسمح مخططها الديناميكي لهياكل بيانات التطبيق بالتطور دون ترحيلات معقدة، مما يجعلها مناسبة بشكل طبيعي لسير عمل التطوير الحديث.
يمنحك تشغيل MongoDB على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) أداء إدخال/إخراج مخصصًا، وتحكمًا كاملاً في التكوين، وتكاليف يمكن التنبؤ بها مقارنة بخدمات قواعد البيانات السحابية المدارة. يمكنك ضبط تخصيص الذاكرة، وتطبيق استراتيجيات نسخ احتياطي مخصصة، وربط أي تطبيق باستخدام برامج التشغيل الأصلية المتاحة لكل لغة برمجة رئيسية.
الميزات الأساسية في MongoDB 4
نموذج بيانات المستند
تخزين البيانات الهرمية والمتداخلة في مستندات فردية بدلاً من توزيعها عبر جداول متعددة مترابطة، مما يسهل رمز التطبيق والاستعلامات.
معاملات ACID
تضمن معاملات ACID متعددة المستندات اتساق البيانات عبر المجموعات، مما يلبي متطلبات الموثوقية للبيانات المالية وبيانات الأعمال الحيوية.
إطار التجميع
تقوم عمليات التجميع القوية القائمة على خطوط الأنابيب بمعالجة البيانات وتحويلها من جانب الخادم، مما يتيح تحليلات معقدة دون نقل البيانات إلى نظام منفصل.
التوسع الأفقي
التجزئة المدمجة توزع البيانات عبر عقد متعددة تلقائيًا، وتوسع نطاق إنتاجية الكتابة والتخزين مع نمو بياناتك.
لغة الاستعلام الغنية
يدعم البحث بالنص الكامل، والاستعلامات الجغرافية المكانية، والتصفية المعقدة مع فهارس ثانوية محسّنة لكل نمط وصول.
لماذا تشغّل MongoDB 4 على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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