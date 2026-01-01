MySQL هي قاعدة البيانات العلائقية مفتوحة المصدر الأكثر اعتمادًا على نطاق واسع في العالم، ويُعتمد عليها كطبقة بيانات خلف عدد لا يحصى من المواقع الإلكترونية ومنتجات SaaS وتطبيقات الأعمال. يجمع بين الامتثال الكامل لمعايير ACID من خلال محرك تخزين InnoDB مع النسخ المتماثل المثبت، ولهجة SQL ناضجة، ودعم واسع للمشغلات عبر كل لغة برمجة رئيسية، بحيث تتصل به التطبيقات والأطر التي تستخدمها بالفعل دون تغييرات.

تشغيل MySQL على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك وحدة معالجة مركزية وذاكرة وقرصًا مخصصًا لاستعلاماتك، وتحكمًا كاملاً في التكوين والضبط، وخادم قاعدة بيانات مشترك واحد لجميع تطبيقاتك — دون الرسوم المتكررة وقيود الموارد لخدمات قواعد البيانات المُدارة.