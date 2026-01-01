نشر MySQL بنقرة واحدة.
قاعدة البيانات العلائقية مفتوحة المصدر الأكثر شعبية في العالم، والتي تشغل تطبيقات الويب والمنصات في كل مكان.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام MySQL؟
MySQL هي قاعدة البيانات العلائقية مفتوحة المصدر الأكثر اعتمادًا على نطاق واسع في العالم، ويُعتمد عليها كطبقة بيانات خلف عدد لا يحصى من المواقع الإلكترونية ومنتجات SaaS وتطبيقات الأعمال. يجمع بين الامتثال الكامل لمعايير ACID من خلال محرك تخزين InnoDB مع النسخ المتماثل المثبت، ولهجة SQL ناضجة، ودعم واسع للمشغلات عبر كل لغة برمجة رئيسية، بحيث تتصل به التطبيقات والأطر التي تستخدمها بالفعل دون تغييرات.
تشغيل MySQL على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك وحدة معالجة مركزية وذاكرة وقرصًا مخصصًا لاستعلاماتك، وتحكمًا كاملاً في التكوين والضبط، وخادم قاعدة بيانات مشترك واحد لجميع تطبيقاتك — دون الرسوم المتكررة وقيود الموارد لخدمات قواعد البيانات المُدارة.
الميزات الأساسية في MySQL
معاملات ACID
يوفر محرك InnoDB معاملات ذرية ومتسقة ومعزولة ودائمة بالكامل، مما يحافظ على صحة بياناتك في ظل عمليات الكتابة المتزامنة والأعطال.
نظام بيئي واسع
برامج التشغيل الأصلية لـ PHP و Python و Java و Node.js و Go والمزيد تعني أن كل إطار عمل وأداة تقريبًا تتصل بـ MySQL جاهزة للاستخدام.
النسخ المتماثل & التوسع
يتيح لك النسخ المتماثل المدمج للمصدر والمجموعة توسيع نطاق عمليات القراءة وبناء هياكل عالية التوفر مع نمو عبء عملك.
دعم مستندات JSON
يتيح لك نوع بيانات JSON الأصلي مع الفهرسة تخزين بيانات المستندات المرنة جنبًا إلى جنب مع الجداول العلائقية في قاعدة بيانات واحدة.
محرك SQL ناضج
توفر دوال النافذة، وتعبيرات الجدول الشائعة (CTEs)، ومُحسِّن قائم على التكلفة استعلامات سريعة ومعبرة لكل شيء بدءًا من عمليات البحث البسيطة وصولاً إلى التحليلات المعقدة.
لماذا تشغّل MySQL على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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