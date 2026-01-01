نشر Langfuse بنقرة واحدة.
منصة هندسة LLM مفتوحة المصدر لتتبع وتقييم وتحسين تطبيقات الذكاء الاصطناعي في بيئة الإنتاج.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Langfuse؟
Langfuse هي منصة هندسة LLM مفتوحة المصدر تمنح الفرق رؤية كاملة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم. فهي تلتقط آثارًا مفصلة لكل استدعاء LLM وعملية استرجاع وإجراء وكيل، مما يجعل من السهل تصحيح الأخطاء وقياس زمن الوصول وفهم التكاليف عبر خط أنابيب الذكاء الاصطناعي بالكامل. مع عمليات تكامل لـ LangChain و LlamaIndex و Haystack، وحزم SDK مباشرة لـ Python و TypeScript، يعمل Langfuse مع كل إطار عمل ومزود نماذج للذكاء الاصطناعي تقريبًا.
الاستضافة الذاتية لـ Langfuse تحافظ على جميع بيانات تطبيقك — المطالبات، ومدخلات النموذج، والمخرجات، ونتائج التقييم — على البنية التحتية التي تتحكم فيها. وهذا مهم عندما تتعامل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك مع مستندات حساسة أو بيانات العملاء أو منطق عمل خاص لا يمكن أن يغادر بيئتك.
الميزات الأساسية في Langfuse
التتبع الموزع
التقط شجرة التنفيذ الكاملة لكل استدعاء LLM، واستخدام أداة، واسترجاع، وخطوة وكيل لتحديد الإخفاقات واختناقات زمن الوصول بدقة.
إدارة الموجهات
إدارة الإصدارات والتعاون في المطالبات في مكان واحد، مع التخزين المؤقت من جانب الخادم لتقليل زمن استجابة النموذج عبر جميع عمليات النشر.
مسارات التقييم
تقييم الاستجابات باستخدام LLM كحَكَم، أو ملاحظات المستخدمين، أو التصنيف اليدوي لقياس جودة المخرجات وتحسينها بشكل منهجي.
إدارة مجموعة البيانات
قم بإنشاء مجموعات اختبار ومعايير من آثار الإنتاج للتحقق من صحة التغييرات قبل نشر المطالبات أو النماذج المحدثة.
LLM ساحة تجريب
اختبر وقارن تكوينات المطالبات بشكل تفاعلي مقابل أي نموذج مدعوم دون الحاجة لتعديل كود التطبيق.
تكاملات الإطار
تكاملات أصلية مع LangChain، LlamaIndex، Haystack، وأكثر من 100 LLM عبر LiteLLM لأتمتة المراقبة الفورية.
لماذا تشغّل Langfuse على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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