Langfuse هي منصة هندسة LLM مفتوحة المصدر تمنح الفرق رؤية كاملة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم. فهي تلتقط آثارًا مفصلة لكل استدعاء LLM وعملية استرجاع وإجراء وكيل، مما يجعل من السهل تصحيح الأخطاء وقياس زمن الوصول وفهم التكاليف عبر خط أنابيب الذكاء الاصطناعي بالكامل. مع عمليات تكامل لـ LangChain و LlamaIndex و Haystack، وحزم SDK مباشرة لـ Python و TypeScript، يعمل Langfuse مع كل إطار عمل ومزود نماذج للذكاء الاصطناعي تقريبًا.

الاستضافة الذاتية لـ Langfuse تحافظ على جميع بيانات تطبيقك — المطالبات، ومدخلات النموذج، والمخرجات، ونتائج التقييم — على البنية التحتية التي تتحكم فيها. وهذا مهم عندما تتعامل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك مع مستندات حساسة أو بيانات العملاء أو منطق عمل خاص لا يمكن أن يغادر بيئتك.