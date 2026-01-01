Teedy هو نظام مفتوح المصدر لإدارة المستندات يحول كومة من الأوراق الممسوحة ضوئيًا وملفات PDF والملفات الرقمية إلى أرشيف منظم وقابل للبحث. يتم تشغيل كل مستند يتم تحميله عبر تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) ليصبح نصه قابلاً للبحث بالكامل، ويحافظ نظام مرن من العلامات والفئات الهرمية والبيانات الوصفية المخصصة على تنظيم المجموعات الكبيرة. واجهة ويب نظيفة ومتجاوبة، وحسابات متعددة المستخدمين مع أذونات دقيقة، وواجهة برمجة تطبيقات REST كاملة تجعله مناسبًا للأفراد والفرق الصغيرة على حد سواء.

إن استضافة Teedy ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على الأوراق الحساسة — العقود والفواتير والسجلات الضريبية ووثائق الهوية — داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها بدلاً من سحابة طرف ثالث، مع الاستمرار في توفير التعرف الضوئي على الحروف (OCR) والبحث بالنص الكامل والتحكم في الإصدارات الصديقة للتدقيق جاهزة للاستخدام.