نشر Teedy بنقرة واحدة.
نظام إدارة مستندات مفتوح المصدر مع التعرف الضوئي على الحروف (OCR) وبحث بالنص الكامل لتنظيم المستندات الممسوحة ضوئيًا وملفات PDF والملفات.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Teedy؟
Teedy هو نظام مفتوح المصدر لإدارة المستندات يحول كومة من الأوراق الممسوحة ضوئيًا وملفات PDF والملفات الرقمية إلى أرشيف منظم وقابل للبحث. يتم تشغيل كل مستند يتم تحميله عبر تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) ليصبح نصه قابلاً للبحث بالكامل، ويحافظ نظام مرن من العلامات والفئات الهرمية والبيانات الوصفية المخصصة على تنظيم المجموعات الكبيرة. واجهة ويب نظيفة ومتجاوبة، وحسابات متعددة المستخدمين مع أذونات دقيقة، وواجهة برمجة تطبيقات REST كاملة تجعله مناسبًا للأفراد والفرق الصغيرة على حد سواء.
إن استضافة Teedy ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على الأوراق الحساسة — العقود والفواتير والسجلات الضريبية ووثائق الهوية — داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها بدلاً من سحابة طرف ثالث، مع الاستمرار في توفير التعرف الضوئي على الحروف (OCR) والبحث بالنص الكامل والتحكم في الإصدارات الصديقة للتدقيق جاهزة للاستخدام.
الميزات الأساسية في Teedy
استخراج نص OCR
يستخرج النص تلقائيًا من الصور الممسوحة ضوئيًا وملفات PDF باستخدام تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) المدمجة، مما يجعل كل مستند قابلاً للبحث بالكامل.
بحث بالنص الكامل
ابحث في الأرشيف بأكمله حسب محتوى المستند أو العلامات أو البيانات الوصفية لتحديد موقع أي ملف في ثوانٍ.
الوسوم والبيانات الوصفية
تنظيم المستندات باستخدام علامات هرمية وحقول بيانات وصفية مخصصة وعلاقات بدلاً من هياكل المجلدات الجامدة.
أذونات متعددة المستخدمين
إنشاء حسابات المستخدمين والمجموعات مع قوائم التحكم بالوصول الدقيقة لكي تتمكن الفرق من مشاركة المستندات بأمان.
REST API والأتمتة
أتمتة عمليات التحميل والاستيعاب والتكاملات من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST كاملة ودعم الاستيراد عبر البريد الإلكتروني.
لماذا تشغّل Teedy على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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