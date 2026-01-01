خصم يصل إلى 68% على ThingsBoard

نشر ThingsBoard بنقرة واحدة.

منصة إنترنت الأشياء مفتوحة المصدر لإدارة الأجهزة، وجمع بيانات القياس عن بعد في الوقت الفعلي، وتصور لوحات المعلومات المخصصة.

أطلق تطبيقك فورًا
نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
589/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر ThingsBoard بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ ThingsBoard

خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام ThingsBoard؟

ThingsBoard عبارة عن منصة إنترنت الأشياء مفتوحة المصدر تتعامل مع دورة الحياة الكاملة لعمليات نشر الأجهزة المتصلة — بدءًا من توفير الأجهزة وإدارة بيانات الاعتماد ووصولاً إلى استيعاب القياس عن بعد في الوقت الفعلي، ومعالجة الأحداث المعقدة، وتصور لوحة المعلومات المخصصة. وهو يدعم بروتوكولات MQTT وHTTP وCoAP جاهزًا للاستخدام، مما يجعله متوافقًا مع أي متحكم دقيق أو مستشعر صناعي أو بوابة تقريبًا.

تعني استضافة ThingsBoard ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) أن بيانات جهازك لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا — وهو أمر بالغ الأهمية لعمليات النشر الصناعية والطبية والمباني الذكية التي تخضع لمتطلبات سيادة البيانات. بفضل دعم المستأجرين المتعددين، يمكن لمثيل واحد من ThingsBoard خدمة بيئات معزولة لفرق أو عملاء أو مشاريع مختلفة.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في ThingsBoard

لوحات معلومات في الوقت الفعلي

أنشئ لوحات معلومات مخصصة مع العشرات من أنواع الأدوات — مخططات، ومقاييس، وخرائط، وجداول — تتحدث مباشرةً عندما ترسل الأجهزة بيانات القياس عن بعد.

محرك القواعد المرئي

معالجة بيانات الجهاز باستخدام محرر سلسلة القواعد بالسحب والإفلات الذي يشغل الإنذارات، ويحول الحمولات، ويعيد توجيه الأحداث إلى أنظمة خارجية.

اتصال أجهزة MQTT

قم بتوصيل أجهزة الاستشعار ووحدات التحكم الدقيقة عبر MQTT أو HTTP أو CoAP باستخدام رموز الوصول لكل جهاز دون الحاجة إلى وسيط إضافي.

إدارة أسطول الأجهزة

تنظيم الأجهزة في مجموعات، وتعيين سمات مشتركة، وإدارة تحديثات البرامج الثابتة، وتتبع حالة الجهاز عبر أسطولك بالكامل.

دعم متعدد المستأجرين

أنشئ حسابات مستأجرين معزولة بأجهزتها ولوحات التحكم وأدوار المستخدمين الخاصة بها — مثالي لشركات المنتجات التي تدير عمليات نشر العملاء.

التنبيهات والإشعارات

حدد تنبيهات تعتمد على عتبة أو قواعد ترسل إشعارات عبر البريد الإلكتروني أو الويب هوك أو المنصة عند استيفاء شروط الجهاز.

لماذا تشغّل ThingsBoard على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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