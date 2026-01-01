نشر ThingsBoard بنقرة واحدة.
منصة إنترنت الأشياء مفتوحة المصدر لإدارة الأجهزة، وجمع بيانات القياس عن بعد في الوقت الفعلي، وتصور لوحات المعلومات المخصصة.
اختر خطة VPS لـ ThingsBoard
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام ThingsBoard؟
ThingsBoard عبارة عن منصة إنترنت الأشياء مفتوحة المصدر تتعامل مع دورة الحياة الكاملة لعمليات نشر الأجهزة المتصلة — بدءًا من توفير الأجهزة وإدارة بيانات الاعتماد ووصولاً إلى استيعاب القياس عن بعد في الوقت الفعلي، ومعالجة الأحداث المعقدة، وتصور لوحة المعلومات المخصصة. وهو يدعم بروتوكولات MQTT وHTTP وCoAP جاهزًا للاستخدام، مما يجعله متوافقًا مع أي متحكم دقيق أو مستشعر صناعي أو بوابة تقريبًا.
تعني استضافة ThingsBoard ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) أن بيانات جهازك لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا — وهو أمر بالغ الأهمية لعمليات النشر الصناعية والطبية والمباني الذكية التي تخضع لمتطلبات سيادة البيانات. بفضل دعم المستأجرين المتعددين، يمكن لمثيل واحد من ThingsBoard خدمة بيئات معزولة لفرق أو عملاء أو مشاريع مختلفة.
الميزات الأساسية في ThingsBoard
لوحات معلومات في الوقت الفعلي
أنشئ لوحات معلومات مخصصة مع العشرات من أنواع الأدوات — مخططات، ومقاييس، وخرائط، وجداول — تتحدث مباشرةً عندما ترسل الأجهزة بيانات القياس عن بعد.
محرك القواعد المرئي
معالجة بيانات الجهاز باستخدام محرر سلسلة القواعد بالسحب والإفلات الذي يشغل الإنذارات، ويحول الحمولات، ويعيد توجيه الأحداث إلى أنظمة خارجية.
اتصال أجهزة MQTT
قم بتوصيل أجهزة الاستشعار ووحدات التحكم الدقيقة عبر MQTT أو HTTP أو CoAP باستخدام رموز الوصول لكل جهاز دون الحاجة إلى وسيط إضافي.
إدارة أسطول الأجهزة
تنظيم الأجهزة في مجموعات، وتعيين سمات مشتركة، وإدارة تحديثات البرامج الثابتة، وتتبع حالة الجهاز عبر أسطولك بالكامل.
دعم متعدد المستأجرين
أنشئ حسابات مستأجرين معزولة بأجهزتها ولوحات التحكم وأدوار المستخدمين الخاصة بها — مثالي لشركات المنتجات التي تدير عمليات نشر العملاء.
التنبيهات والإشعارات
حدد تنبيهات تعتمد على عتبة أو قواعد ترسل إشعارات عبر البريد الإلكتروني أو الويب هوك أو المنصة عند استيفاء شروط الجهاز.
لماذا تشغّل ThingsBoard على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.