ThingsBoard عبارة عن منصة إنترنت الأشياء مفتوحة المصدر تتعامل مع دورة الحياة الكاملة لعمليات نشر الأجهزة المتصلة — بدءًا من توفير الأجهزة وإدارة بيانات الاعتماد ووصولاً إلى استيعاب القياس عن بعد في الوقت الفعلي، ومعالجة الأحداث المعقدة، وتصور لوحة المعلومات المخصصة. وهو يدعم بروتوكولات MQTT وHTTP وCoAP جاهزًا للاستخدام، مما يجعله متوافقًا مع أي متحكم دقيق أو مستشعر صناعي أو بوابة تقريبًا.

تعني استضافة ThingsBoard ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) أن بيانات جهازك لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا — وهو أمر بالغ الأهمية لعمليات النشر الصناعية والطبية والمباني الذكية التي تخضع لمتطلبات سيادة البيانات. بفضل دعم المستأجرين المتعددين، يمكن لمثيل واحد من ThingsBoard خدمة بيئات معزولة لفرق أو عملاء أو مشاريع مختلفة.