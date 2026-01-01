نشر Zen بنقرة واحدة.
تطبيق بسيط لتدوين الملاحظات ذاتي الاستضافة، مع دعم Markdown، وبحث نصي كامل BM25، والوصول إلى PWA دون اتصال بالإنترنت.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Zen؟
Zen هو تطبيق بسيط لاستضافة الملاحظات ذاتيًا، مبني كملف ثنائي خفيف واحد بلغة Go يستخدم حوالي 20 ميجابايت فقط من الذاكرة. تُخزن الملاحظات بصيغة Markdown في قاعدة بيانات SQLite مع بحث نصي كامل BM25، وتنظيم قائم على العلامات، وتمييز بناء جملة كتل التعليمات البرمجية، واختصارات لوحة المفاتيح للتنقل السريع.
تُحافظ استضافة Zen ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) على خصوصية جميع الملاحظات على البنية التحتية الخاصة بك، بدون رسوم مزامنة سحابية أو وصول من طرف ثالث. يعني دعم تطبيق الويب التقدمي (PWA) دون اتصال بالإنترنت أن الملاحظات يمكن الوصول إليها حتى بدون اتصال بالإنترنت، ويسمح الحد الأدنى من استهلاك الموارد لتشغيل Zen بشكل مريح جنبًا إلى جنب مع خدمات أخرى على خادم افتراضي خاص صغير.
الميزات الأساسية في Zen
ملاحظات ماركداون
اكتب ملاحظات بتنسيق Markdown القياسي مع دعم كتل التعليمات البرمجية واختصارات التنسيق ووضع معاينة نظيف.
بحث نصي كامل BM25
اعثر على الملاحظات على الفور باستخدام بحث نصي كامل مصنف بتقنية BM25 والذي يعرض النتائج الأكثر صلة أولاً.
تنظيم الوسوم
نظم الملاحظات باستخدام العلامات لتصنيف مرن دون تسلسلات هرمية صارمة للمجلدات.
PWA غير متصل
ثبّت Zen كتطبيق ويب تقدمي للوصول إلى ملاحظاتك دون اتصال بالإنترنت.
الحد الأدنى من استخدام الموارد
تم بناؤه كثنائي Go واحد باستخدام حوالي 20 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، يعمل Zen بكفاءة حتى على أصغر خادم افتراضي خاص (VPS) جنبًا إلى جنب مع الخدمات الأخرى.
لماذا تشغّل Zen على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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