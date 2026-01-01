Zen هو تطبيق بسيط لاستضافة الملاحظات ذاتيًا، مبني كملف ثنائي خفيف واحد بلغة Go يستخدم حوالي 20 ميجابايت فقط من الذاكرة. تُخزن الملاحظات بصيغة Markdown في قاعدة بيانات SQLite مع بحث نصي كامل BM25، وتنظيم قائم على العلامات، وتمييز بناء جملة كتل التعليمات البرمجية، واختصارات لوحة المفاتيح للتنقل السريع.

تُحافظ استضافة Zen ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) على خصوصية جميع الملاحظات على البنية التحتية الخاصة بك، بدون رسوم مزامنة سحابية أو وصول من طرف ثالث. يعني دعم تطبيق الويب التقدمي (PWA) دون اتصال بالإنترنت أن الملاحظات يمكن الوصول إليها حتى بدون اتصال بالإنترنت، ويسمح الحد الأدنى من استهلاك الموارد لتشغيل Zen بشكل مريح جنبًا إلى جنب مع خدمات أخرى على خادم افتراضي خاص صغير.