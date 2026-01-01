Notifiarr هو عميل مستضاف ذاتيًا لخدمة Notifiarr.com، مما يتيح تكاملاً عميقًا بين حزمة أتمتة الوسائط الخاصة بك — بما في ذلك Sonarr وRadarr وLidarr وReadarr وPlex — ونظام إشعارات مركزي. يعمل كجسر بين خدماتك المحلية وNotifiarr.com، لنقل الأحداث، وتشغيل مهام سير عمل مخصصة، وتقديم تنبيهات في الوقت الفعلي إلى Discord وSlack ومنصات أخرى.

من خلال تشغيل عميل Notifiarr على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، تحتفظ بالتحكم الكامل في عمليات تكامل حزمة الوسائط الخاصة بك دون تعريض الخدمات الفردية للإنترنت. قم بتكوين كل شيء من خلال واجهة ويب نظيفة، وراقب صحة النظام، ووجه الإشعارات بالضبط إلى حيث تحتاجها.