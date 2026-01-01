Spoolman هو تطبيق ويب مستضاف ذاتيًا لإدارة بكرات خيوط الطباعة ثلاثية الأبعاد. يوفر للمصنعين ومزارع الطباعة مخزونًا مركزيًا لكل بكرة — يتتبع الوزن والمادة واللون والشركة المصنعة والخيوط المتبقية حتى لا تبدأ طباعة أبدًا بدون مواد كافية. على عكس جداول البيانات أو الملاحظات اللاصقة، يخزن Spoolman كل شيء في قاعدة بيانات SQLite خفيفة الوزن، ويكشف عن واجهة برمجة تطبيقات REST نظيفة للتكامل مع Klipper و Moonraker، ويوفر واجهة مستخدم ويب يمكن الوصول إليها من أي متصفح على شبكتك.

تضمن استضافة Spoolman ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الحفاظ على خصوصية جميع بيانات المخزون وإمكانية الوصول إليها دائمًا، بدون رسوم اشتراك أو مشاركة بيانات مع طرف ثالث. تعني تحديثات WebSocket في الوقت الفعلي أن كل عميل متصل يرى تغييرات المخزون على الفور.