نشر Spoolman بتثبيت بنقرة واحدة.
متتبع بكرات الخيوط المستضاف ذاتيًا لعشاق الطباعة ثلاثية الأبعاد لإدارة المخزون والاستهلاك وملصقات رمز الاستجابة السريعة (QR).
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Spoolman؟
Spoolman هو تطبيق ويب مستضاف ذاتيًا لإدارة بكرات خيوط الطباعة ثلاثية الأبعاد. يوفر للمصنعين ومزارع الطباعة مخزونًا مركزيًا لكل بكرة — يتتبع الوزن والمادة واللون والشركة المصنعة والخيوط المتبقية حتى لا تبدأ طباعة أبدًا بدون مواد كافية. على عكس جداول البيانات أو الملاحظات اللاصقة، يخزن Spoolman كل شيء في قاعدة بيانات SQLite خفيفة الوزن، ويكشف عن واجهة برمجة تطبيقات REST نظيفة للتكامل مع Klipper و Moonraker، ويوفر واجهة مستخدم ويب يمكن الوصول إليها من أي متصفح على شبكتك.
تضمن استضافة Spoolman ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الحفاظ على خصوصية جميع بيانات المخزون وإمكانية الوصول إليها دائمًا، بدون رسوم اشتراك أو مشاركة بيانات مع طرف ثالث. تعني تحديثات WebSocket في الوقت الفعلي أن كل عميل متصل يرى تغييرات المخزون على الفور.
الميزات الأساسية في Spoolman
تتبع مخزون البكرات
سجل الشركة المصنعة، والمادة، واللون، والوزن، والخيوط المتبقية لكل بكرة حتى تعرف دائمًا ما هو متاح قبل بدء الطباعة.
تكامل Klipper و Moonraker
تتكامل واجهة برمجة تطبيقات REST أصلاً مع Klipper و Moonraker بحيث يمكن لطابعتك ثلاثية الأبعاد تسجيل استخدام البكرة تلقائيًا دون تسجيل يدوي.
مولد ملصقات رمز الاستجابة السريعة
اطبع ملصقات QR لاصقة لكل بكرة — مسح سريع من أي متصفح جوال يعرض الملف التعريفي الكامل للمادة والوزن المتبقي.
تحديثات WebSocket في الوقت الحقيقي
تُرسل تغييرات المخزون إلى جميع العملاء المتصلين فورًا عبر WebSockets، مما يحافظ على مزامنة لوحات المعلومات والمقسمات دون الحاجة إلى تحديث يدوي.
خلفيات قواعد بيانات متعددة
يستخدم افتراضيًا SQLite بدون تهيئة للإعدادات أحادية المستخدم، مع دعم اختياري لـ PostgreSQL و MariaDB لمزارع الطباعة المشتركة وأحجام الكتابة الأعلى.
لماذا تشغّل Spoolman على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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