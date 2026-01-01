نشر ChronoFrame بنقرة واحدة.
معرض صور مستضاف ذاتيًا مع تحليل EXIF تلقائي، وتحديد الموقع الجغرافي العكسي، وخريطة استكشاف تفاعلية للمصورين.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام ChronoFrame؟
ChronoFrame هو معرض صور حديث مفتوح المصدر مصمم للمصورين الذين يرغبون في الحصول على منزل جميل ومدرك للبيانات الوصفية لأعمالهم دون تسليمها إلى خدمة سحابية. تم بناؤه على Nuxt 4 مع خط أنابيب صور سريع، ويقوم تلقائيًا بتحليل بيانات EXIF عند الرفع، ويقوم بتحديد المواقع الجغرافية العكسي لمواقع التصوير، وينشئ عناصر نائبة لـ ThumbHash للتحميل الفوري، ويدعم الصور الحية والمتحركة جنبًا إلى جنب مع JPEG و PNG و HEIC/HEIF.
تشغيل ChronoFrame على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على النسخ الأصلية عالية الدقة، وإحداثيات GPS، وسجل المشاهدة تحت سيطرتك — لا اشتراك، لا قيود على عدد الصور، لا مسح من طرف ثالث. يمكن للصور أن تكون موجودة على القرص المحلي أو أي سلة تخزين متوافقة مع S3، وتحول خريطة الاستكشاف المضمنة كل رحلة إلى جدول زمني قابل للتصفح يوضح مكان التقاط كل إطار.
الميزات الأساسية في ChronoFrame
خريطة استكشاف تفاعلية
تظهر كل صورة موسومة جغرافيًا على خريطة MapLibre تفاعلية حتى تتمكن من تصفح مكتبتك حسب الموقع بدلاً من التمرير عبر جداول زمنية لا نهاية لها.
تحليل EXIF أوتوماتيكي
يتم استخراج وقت الالتقاط، وهيكل الكاميرا، والعدسة، والبعد البؤري، وفتحة العدسة، وإحداثيات GPS عند التحميل، وتتم فهرستها لتمكين التصفية والبحث السريع.
تحديد الموقع الجغرافي العكسي
يتم تحويل إحداثيات GPS إلى أسماء أماكن مقروءة بشريًا عبر Nominatim أو Mapbox، بحيث يتم تسمية كل صورة تلقائيًا بالمدينة والبلد.
الصور الحية والمتحركة
دعم أصلي لصور iPhone Live Photos وصور Android Motion Photos يحافظ على الفيديو القصير جنبًا إلى جنب مع الصورة الثابتة بحيث يتم تشغيل الذكريات كما تم التقاطها.
واجهات التخزين الخلفية المرنة
قم بتخزين النسخ الأصلية على القرص المحلي، أو أي تخزين كائني متوافق مع S3، أو OpenList — قم بتبديل الواجهات الخلفية دون تغيير عنوان URL للمعرض أو فقدان البيانات الوصفية.
لماذا تشغّل ChronoFrame على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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