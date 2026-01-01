ChronoFrame هو معرض صور حديث مفتوح المصدر مصمم للمصورين الذين يرغبون في الحصول على منزل جميل ومدرك للبيانات الوصفية لأعمالهم دون تسليمها إلى خدمة سحابية. تم بناؤه على Nuxt 4 مع خط أنابيب صور سريع، ويقوم تلقائيًا بتحليل بيانات EXIF عند الرفع، ويقوم بتحديد المواقع الجغرافية العكسي لمواقع التصوير، وينشئ عناصر نائبة لـ ThumbHash للتحميل الفوري، ويدعم الصور الحية والمتحركة جنبًا إلى جنب مع JPEG و PNG و HEIC/HEIF.

تشغيل ChronoFrame على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على النسخ الأصلية عالية الدقة، وإحداثيات GPS، وسجل المشاهدة تحت سيطرتك — لا اشتراك، لا قيود على عدد الصور، لا مسح من طرف ثالث. يمكن للصور أن تكون موجودة على القرص المحلي أو أي سلة تخزين متوافقة مع S3، وتحول خريطة الاستكشاف المضمنة كل رحلة إلى جدول زمني قابل للتصفح يوضح مكان التقاط كل إطار.