نشر Pelican Panel بتثبيت بنقرة واحدة.
لوحة إدارة خوادم ألعاب حديثة ومفتوحة المصدر وخليفة لـ Pterodactyl، مصممة للنشر السريع والإدارة البديهية.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Pelican Panel؟
Pelican Panel هو تفرع وتحديث مدفوع بالمجتمع من Pterodactyl، أعيدت كتابته على أحدث حزمة Laravel و Filament لتقديم تجربة إدارة أسرع، ومثبت ويب مدمج، ونظام إضافات لتوسيع اللوحة دون الحاجة إلى تفرع قاعدة التعليمات البرمجية. يتم توفير كل خادم ألعاب في حاوية Docker معزولة خاصة به من خلال برنامج Wings الخفي المصاحب، مما يحافظ على الموارد محتواة ويؤمن المضيف.
تزيل استضافة Pelican الذاتية رسوم كل خادم للاستضافة المدارة للألعاب وتمنح المشغلين تحكمًا كاملاً في العلامة التجارية، والمصادقة، و eggs، وتخزين قاعدة البيانات. يأتي هذا النشر مع اللوحة جنبًا إلى جنب مع MariaDB و Redis — يجب تثبيت Wings بشكل منفصل على كل عقدة تشغل خوادم الألعاب.
الميزات الأساسية في Pelican Panel
مثبت الويب للتشغيل الأول
مثبت موجه عبر المتصفح يرشدك خلال إعداد قاعدة البيانات وإنشاء المسؤول عند الزيارة الأولى — لا يتطلب الوصول إلى سطر الأوامر.
عزل خادم دوكر
تعمل خوادم الألعاب في حاويات مخصصة تُدار بواسطة خفي Wings، مما يمنع تنازع الموارد ويحد من نطاق التأثير في حال اختراق خادم.
نظام الإضافات
يتيح محمل المكونات الإضافية الأصلي للمسؤولين تثبيت حزم Composer و Yarn مباشرة من لوحة التحكم لتوسيع الوظائف دون تفرع المصدر.
حديث Filament UI
واجهة إدارة معاد بناؤها ومبنية على Filament توفر تحميل صفحات أسرع، ومخرجات وحدة تحكم في الوقت الفعلي، وسير عمل أنظف من لوحات Pterodactyl القديمة.
Pterodactyl متوافق
يستورد بيض Pterodactyl الموجود وتكوينات العقدة حتى يتمكن المشغلون من الترحيل إلى Pelican دون إعادة بناء مكتبة خادم الألعاب الخاصة بهم من الصفر.
OAuth و SSO
يدعم موفري المصادقة الخارجية والمصادقة الثنائية، مما يتيح للفرق مركزة التحكم في الوصول عبر أدوات البنية التحتية.
لماذا تشغّل Pelican Panel على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
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