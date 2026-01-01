Pelican Panel هو تفرع وتحديث مدفوع بالمجتمع من Pterodactyl، أعيدت كتابته على أحدث حزمة Laravel و Filament لتقديم تجربة إدارة أسرع، ومثبت ويب مدمج، ونظام إضافات لتوسيع اللوحة دون الحاجة إلى تفرع قاعدة التعليمات البرمجية. يتم توفير كل خادم ألعاب في حاوية Docker معزولة خاصة به من خلال برنامج Wings الخفي المصاحب، مما يحافظ على الموارد محتواة ويؤمن المضيف.

تزيل استضافة Pelican الذاتية رسوم كل خادم للاستضافة المدارة للألعاب وتمنح المشغلين تحكمًا كاملاً في العلامة التجارية، والمصادقة، و eggs، وتخزين قاعدة البيانات. يأتي هذا النشر مع اللوحة جنبًا إلى جنب مع MariaDB و Redis — يجب تثبيت Wings بشكل منفصل على كل عقدة تشغل خوادم الألعاب.