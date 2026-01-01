خصم يصل إلى 68% على Pelican Panel

نشر Pelican Panel بتثبيت بنقرة واحدة.

لوحة إدارة خوادم ألعاب حديثة ومفتوحة المصدر وخليفة لـ Pterodactyl، مصممة للنشر السريع والإدارة البديهية.

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319/الشهر
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نشر Pelican Panel بتثبيت بنقرة واحدة.

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1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
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KVM 2
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419/الشهر
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تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
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589/الشهر
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تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
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تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
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KVM 8
3,289
1,169/الشهر
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تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
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KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Pelican Panel؟

Pelican Panel هو تفرع وتحديث مدفوع بالمجتمع من Pterodactyl، أعيدت كتابته على أحدث حزمة Laravel و Filament لتقديم تجربة إدارة أسرع، ومثبت ويب مدمج، ونظام إضافات لتوسيع اللوحة دون الحاجة إلى تفرع قاعدة التعليمات البرمجية. يتم توفير كل خادم ألعاب في حاوية Docker معزولة خاصة به من خلال برنامج Wings الخفي المصاحب، مما يحافظ على الموارد محتواة ويؤمن المضيف.

تزيل استضافة Pelican الذاتية رسوم كل خادم للاستضافة المدارة للألعاب وتمنح المشغلين تحكمًا كاملاً في العلامة التجارية، والمصادقة، و eggs، وتخزين قاعدة البيانات. يأتي هذا النشر مع اللوحة جنبًا إلى جنب مع MariaDB و Redis — يجب تثبيت Wings بشكل منفصل على كل عقدة تشغل خوادم الألعاب.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Pelican Panel

مثبت الويب للتشغيل الأول

مثبت موجه عبر المتصفح يرشدك خلال إعداد قاعدة البيانات وإنشاء المسؤول عند الزيارة الأولى — لا يتطلب الوصول إلى سطر الأوامر.

عزل خادم دوكر

تعمل خوادم الألعاب في حاويات مخصصة تُدار بواسطة خفي Wings، مما يمنع تنازع الموارد ويحد من نطاق التأثير في حال اختراق خادم.

نظام الإضافات

يتيح محمل المكونات الإضافية الأصلي للمسؤولين تثبيت حزم Composer و Yarn مباشرة من لوحة التحكم لتوسيع الوظائف دون تفرع المصدر.

حديث Filament UI

واجهة إدارة معاد بناؤها ومبنية على Filament توفر تحميل صفحات أسرع، ومخرجات وحدة تحكم في الوقت الفعلي، وسير عمل أنظف من لوحات Pterodactyl القديمة.

Pterodactyl متوافق

يستورد بيض Pterodactyl الموجود وتكوينات العقدة حتى يتمكن المشغلون من الترحيل إلى Pelican دون إعادة بناء مكتبة خادم الألعاب الخاصة بهم من الصفر.

OAuth و SSO

يدعم موفري المصادقة الخارجية والمصادقة الثنائية، مما يتيح للفرق مركزة التحكم في الوصول عبر أدوات البنية التحتية.

لماذا تشغّل Pelican Panel على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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