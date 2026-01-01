نشر Bionic GPT بتثبيت بنقرة واحدة.
بديل لـ ChatGPT مستضاف ذاتيًا في الموقع مع دردشة جماعية، ومساعدين مدعومين بتقنية RAG، وتحكم في الوصول يستند إلى الأدوار للمؤسسات.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Bionic GPT؟
Bionic GPT هو بديل مفتوح المصدر محلي لـ ChatGPT، مصمم للمؤسسات التي تحتاج إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي مع الحفاظ على سرية البيانات بشكل صارم. مبني حول نواة Rust عالية الأداء، فهو يجمع بين واجهة مألوفة على غرار ChatGPT وميزات المؤسسات مثل مساحات عمل الفريق، والتحكم في الوصول المستند إلى الأدوار، وسجلات التدقيق، وخطوط أنابيب التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) القائمة على الوكلاء لأي تنسيق مستند.
استضافة Bionic GPT ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على المطالبات، وسجل الدردشة، والتضمينات، والمستندات المحملة داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها، بدون رسوم لكل مقعد أو مشاركة بيانات مع طرف ثالث. تتصل المنصة بأي نموذج متوافق مع OpenAI — سواء كانت مثيلات Ollama محلية أو مزودين عن بعد — وتتضمن PostgreSQL مع pgvector للبحث الدلالي بالإضافة إلى محرك RAG مخصص لاستيعاب المستندات وتوليد التضمينات.
الميزات الأساسية في Bionic GPT
تجربة دردشة مألوفة
واجهة مصقولة على غرار ChatGPT مع سجل الدردشة وتخصيص كامل للمظهر تتيح للفرق اعتماد الأداة دون الحاجة إلى إعادة تدريب، بينما تحافظ واجهة مستخدم Rust السريعة على التفاعلات سريعة الاستجابة.
مساعدو RAG الوكلاء
أنشئ مساعدين يعتمدون على مستنداتك الخاصة — ملفات PDF و HTML و CSV و PPTX والمزيد — مع تقسيم بدون تعليمات برمجية، وتضمينات، ومطالبات نظام يتم تكوينها عبر واجهة المستخدم الويب.
الفرق و RBAC
نظّم المستخدمين في مساحات عمل فرق معزولة، وادِر الوصول إلى الميزات عبر الأدوار من نظام الدخول الموحد (SSO) الخاص بك، وافرض حدود استخدام الرمز المميز لكل دور لمشاركة سعة النموذج بشكل عادل.
أحضر أي LLM
الاتصال بالنماذج المحلية عبر Ollama أو الموفرين عن بعد باستخدام واجهات برمجة التطبيقات المتوافقة مع OpenAI، والسماح للمستخدمين بالتبديل بين النماذج دون مغادرة المحادثة.
الخصوصية في صميم التصميم
تبقى المستندات والتضمينات وسجل الدردشة داخل خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، مع أمان على مستوى الصفوف في Postgres وحاويات مبنية من الصفر بأقل قدر ممكن، مما يوفر دفاعًا متعدد الطبقات.
لماذا تشغّل Bionic GPT على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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