نشر openrouteservice بنقرة واحدة.
محرك توجيه مستضاف ذاتيًا مبني على بيانات OpenStreetMap مع واجهات برمجة تطبيقات (APIs) للاتجاهات، والخطوط المتساوية، والمصفوفات للسيارات والدراجات والمشاة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام openrouteservice؟
openrouteservice هو محرك توجيه مفتوح المصدر تم تطويره بواسطة HeiGIT يحول بيانات OpenStreetMap إلى توجيهات جاهزة للإنتاج، ومصفوفات زمنية-مسافية، ومضلعات إيزوكرون للوصول. على عكس واجهات برمجة تطبيقات الخرائط التجارية، فإنه يمنح المطورين واجهة خلفية توجيه مجانية وشفافة تمامًا مع ملفات تعريف مضبوطة للسيارات ومركبات البضائع الثقيلة والدراجات والمشاة والكراسي المتحركة.
استضافة openrouteservice ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يزيل تسعير كل طلب، وحدود المعدل، ومشاركة البيانات مع أطراف ثالثة. أنت تتحكم في المناطق والملفات الشخصية التي يتم تحميلها، وتحافظ على خصوصية إحداثيات العملاء، ويمكنك توسيع المحرك باستخدام مقتطفات OSM مخصصة، وقيود، وبيانات الارتفاع المصممة خصيصًا لتطبيقك.
الميزات الأساسية في openrouteservice
API الاتجاهات
احسب المسارات من نقطة إلى نقطة والمسارات متعددة التوقفات، مع إرشادات مفصلة خطوة بخطوة، وبيانات الهندسة والارتفاع، عبر ملفات تعريف نقل متعددة.
الوصولية متساوية الزمن
إنشاء مضلعات تعتمد على الوقت أو المسافة توضح بالضبط إلى أي مدى يمكن للمستخدم السفر من أي نقطة منشأ ضمن ميزانية محددة.
حسابات المصفوفة
احسب أوقات السفر والمسافات من متعدد إلى متعدد في طلب واحد، وهو مثالي للوجستيات والإرسال وتحسين مناطق التسليم.
ملفات تعريف نقل متعددة
يأتي مع ملفات تعريف مضبوطة للسيارات، ومركبات الشحن الثقيلة (HGVs)، والدراجات، والمشاة، والكراسي المتحركة، يحترم كل منها قواعد وقيود الوصول الخاصة بـ OSM.
مدعوم بـ OpenStreetMap
قم بتحميل أي مستخرج OSM PBF من Geofabrik أو من مصدرك الخاص لتوفير توجيه مستقل تمامًا للمناطق التي تحتاجها بالفعل.
OpenAPI و Swagger UI
واجهة برمجة تطبيقات REST متوافقة مع المعايير مع توثيق Swagger المدمج تسهل دمج التوجيه في تطبيقات الويب والجوال والخلفية.
لماذا تشغّل openrouteservice على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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