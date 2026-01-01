نشر Shaarli بنقرة واحدة.
خدمة إشارات مرجعية شخصية، بسيطة، وفائقة السرعة تخزن كل شيء في قاعدة بيانات ملف واحد مسطحة — لا تتطلب SQL.
اختر خطة VPS لـ Shaarli
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Shaarli؟
Shaarli هي خدمة إشارة مرجعية شخصية وبسيطة، مصممة كبديل مستضاف ذاتيًا لـ del.icio.us الأصلي. يقوم بتخزين كل إشارة مرجعية في ملف PHP مسطح واحد — لا يوجد خادم قاعدة بيانات، لا ترحيلات، لا ترقيات للمخطط — ويعرض موجزًا زمنيًا عكسيًا نظيفًا للروابط والملاحظات والتحديثات على غرار المدونات الصغيرة التي يمكنك الاحتفاظ بها عامة أو خاصة أو مزجها لكل عنصر.
استضافة Shaarli ذاتيًا على VPS الخاص بك يمنحك أرشيف روابط خاصًا تحت نطاقك الخاص، وموجز RSS/Atom لمشاركاتك، ونظام ملاحظات متوافق مع Markdown، وbookmarklet بالإضافة إلى واجهة برمجة تطبيقات (API) للهاتف المحمول تحول أي متصفح أو تطبيق إلى هدف حفظ بنقرة واحدة. المكدس بأكمله هو حاوية PHP واحدة مدعومة بملف JSON — النسخ الاحتياطية هي مجرد نسخة ملف واحد.
الميزات الأساسية في Shaarli
تخزين الملفات المسطحة
تعيش الإشارات المرجعية في مخزن بيانات PHP واحد بدون خادم قاعدة بيانات لتثبيته أو ضبطه أو نسخه احتياطيًا — انسخ الملف وستحصل على أرشيفك.
تدفق زمني عكسي
كل إشارة مرجعية، أو ملاحظة، أو منشور مدونة مصغرة يصل إلى جدول زمني واحد منظم مع علامات، وبحث بالنص الكامل، وضوابط خصوصية لكل رابط.
خلاصات RSS و Atom
خلاصات RSS و Atom المدمجة تحول Shaarli الخاص بك إلى مدونة روابط عامة أو مصدر قارئ خلاصات خاص — يعمل مع كل تطبيق قارئ.
بوكليت وREST API
حفظ الروابط من أي متصفح باستخدام الإشارة المرجعية المضمنة، أو الدفع من تطبيقات الجوال وسطح المكتب باستخدام واجهة برمجة تطبيقات REST المكتوبة.
ملاحظات ماركداون
اكتب ملاحظات أطول ومنشورات مدونة مصغرة بتنسيق Markdown جنبًا إلى جنب مع الإشارات المرجعية، مع إمكانية الرؤية العامة الاختيارية للمشاركة.
بصمة خفيفة
حاوية PHP واحدة بدون خادم قاعدة بيانات تعمل بشكل مريح على أصغر خطط VPS دون التنافس مع التطبيقات الأخرى على الموارد.
لماذا تشغّل Shaarli على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.