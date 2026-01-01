Shaarli هي خدمة إشارة مرجعية شخصية وبسيطة، مصممة كبديل مستضاف ذاتيًا لـ del.icio.us الأصلي. يقوم بتخزين كل إشارة مرجعية في ملف PHP مسطح واحد — لا يوجد خادم قاعدة بيانات، لا ترحيلات، لا ترقيات للمخطط — ويعرض موجزًا زمنيًا عكسيًا نظيفًا للروابط والملاحظات والتحديثات على غرار المدونات الصغيرة التي يمكنك الاحتفاظ بها عامة أو خاصة أو مزجها لكل عنصر.

استضافة Shaarli ذاتيًا على VPS الخاص بك يمنحك أرشيف روابط خاصًا تحت نطاقك الخاص، وموجز RSS/Atom لمشاركاتك، ونظام ملاحظات متوافق مع Markdown، وbookmarklet بالإضافة إلى واجهة برمجة تطبيقات (API) للهاتف المحمول تحول أي متصفح أو تطبيق إلى هدف حفظ بنقرة واحدة. المكدس بأكمله هو حاوية PHP واحدة مدعومة بملف JSON — النسخ الاحتياطية هي مجرد نسخة ملف واحد.