نشر DumbPad بنقرة واحدة.
مفكرة مشتركة بسيطة للغاية ومستضافة ذاتيًا مع تعاون في الوقت الفعلي، ومعاينة ماركداون، وبحث تقريبي، وحماية اختيارية برقم سري.
اختر خطة VPS لـ DumbPad
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام DumbPad؟
DumbPad هو تطبيق مفكرة بسيط للغاية ومستضاف ذاتيًا من DumbWare.io، مبني على فكرة أن النصوص المشتركة السريعة نادرًا ما تحتاج إلى حسابات أو قواعد بيانات أو أي من التعقيدات التي تأتي مع مجموعات التعاون الكاملة. يتم تخزين المفكرات كملفات نصية عادية على القرص، مما يجعل النسخ الاحتياطي مجرد نسخ ملف واحد وعمليات الترحيل سهلة.
يمكن لعدة مستخدمين تعديل نفس المفكرة في الوقت الفعلي، والبحث عبر المفكرات بمطابقة تقريبية، ومعاينة الماركداون بتنبيهات وجداول على غرار GitHub، وكتل تعليمات برمجية مميزة بناءً على بناء الجملة. يحمي حماية PIN الاختيارية المكونة من 4-10 أرقام الوصول على الخوادم المشتركة، بينما يتيح لك دعم تطبيقات الويب التقدمية (PWA) تثبيت DumbPad على أي جهاز للوصول دون اتصال بالإنترنت. الاستضافة الذاتية على خادم افتراضي خاص (VPS) تحافظ على خصوصية ملاحظاتك، وتجعلها متاحة من أي متصفح، وخالية من تغييرات خدمات الطرف الثالث.
الميزات الأساسية في DumbPad
تعاون في الوقت الفعلي
يمكن لعدة مستخدمين تحرير نفس المفكرة في وقت واحد مع مزامنة التغييرات عبر كل متصفح متصل.
ماركداون مع معاينات
عرض كتل التنبيهات على غرار GitHub، والجداول الموسعة، والتعليمات البرمجية المميزة بناءً على قواعد النحو، والتفاصيل القابلة للطي مباشرة داخل المحرر.
بحث تقريبي
ابحث عن أي مفكرة على الفور من خلال البحث في كل من أسماء الملفات ومحتويات الملفات الكاملة باستخدام المطابقة الغامضة المرنة.
حماية اختيارية برقم التعريف الشخصي (PIN)
عيّن رقم تعريف شخصي (PIN) مكونًا من 4 إلى 10 أرقام لتقييد الوصول على الخوادم المشتركة دون فرض نظام حساب كامل أو نظام إدارة مستخدمين.
لا حاجة لقاعدة بيانات
تُحفظ المفكرات كملفات نصية عادية على القرص — النسخ الاحتياطية هي مجرد نسخة من ملف واحد، وتستغرق عمليات الترحيل ثوانٍ دون الحاجة للقلق بشأن أي مخطط.
تطبيق ويب تقدمي
قم بتثبيت DumbPad على الهواتف أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر المكتبية للوصول دون اتصال بالإنترنت دون الحاجة إلى فتح علامة تبويب متصفح في كل مرة.
لماذا تشغّل DumbPad على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
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