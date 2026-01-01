DumbPad هو تطبيق مفكرة بسيط للغاية ومستضاف ذاتيًا من DumbWare.io، مبني على فكرة أن النصوص المشتركة السريعة نادرًا ما تحتاج إلى حسابات أو قواعد بيانات أو أي من التعقيدات التي تأتي مع مجموعات التعاون الكاملة. يتم تخزين المفكرات كملفات نصية عادية على القرص، مما يجعل النسخ الاحتياطي مجرد نسخ ملف واحد وعمليات الترحيل سهلة.

يمكن لعدة مستخدمين تعديل نفس المفكرة في الوقت الفعلي، والبحث عبر المفكرات بمطابقة تقريبية، ومعاينة الماركداون بتنبيهات وجداول على غرار GitHub، وكتل تعليمات برمجية مميزة بناءً على بناء الجملة. يحمي حماية PIN الاختيارية المكونة من 4-10 أرقام الوصول على الخوادم المشتركة، بينما يتيح لك دعم تطبيقات الويب التقدمية (PWA) تثبيت DumbPad على أي جهاز للوصول دون اتصال بالإنترنت. الاستضافة الذاتية على خادم افتراضي خاص (VPS) تحافظ على خصوصية ملاحظاتك، وتجعلها متاحة من أي متصفح، وخالية من تغييرات خدمات الطرف الثالث.