خصم يصل إلى 68% على ArangoDB

نشر ArangoDB بنقرة واحدة

قاعدة بيانات أصلية متعددة النماذج تدعم الرسوم البيانية والمستندات وبيانات المفتاح والقيمة من خلال لغة استعلام موحدة واحدة.

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خادم VPS مُدار بالـ AI
319 /الشهر
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نشر ArangoDB بنقرة واحدة

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خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
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احصل على 24 شهرًا مقابل E£7,656 (السعر العادي E£21,096). يتم التجديد بسعر E£529/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£10,296 (السعر العادي E£26,856). يتم التجديد بسعر E£639/الشهر.
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£14,136 (السعر العادي E£44,616). يتم التجديد بسعر E£1,279/الشهر.
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£28,056 (السعر العادي E£78,936). يتم التجديد بسعر E£2,329/الشهر.
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£7,656 (السعر العادي E£21,096). يتم التجديد بسعر E£529/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£10,296 (السعر العادي E£26,856). يتم التجديد بسعر E£639/الشهر.
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£14,136 (السعر العادي E£44,616). يتم التجديد بسعر E£1,279/الشهر.
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£28,056 (السعر العادي E£78,936). يتم التجديد بسعر E£2,329/الشهر.
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام ArangoDB؟

ArangoDB هو قاعدة بيانات مفتوحة المصدر، متعددة النماذج الأصلية تتعامل مع الرسوم البيانية والمستندات وبيانات المفتاح والقيمة ضمن محرك واحد. على عكس قواعد البيانات المتخصصة التي تقيدك بنموذج بيانات واحد، يتيح لك ArangoDB مزج النماذج في استعلام واحد باستخدام AQL (لغة استعلام ArangoDB)، مما يلغي عبء صيانة أنظمة منفصلة لأنواع البيانات المختلفة.

استضافة ArangoDB ذاتيًا تمنحك تحكمًا كاملاً في بياناتك ومخططك وتحسين الأداء بدون رسوم ترخيص أو قيود على الاستخدام. توفر واجهة الويب المدمجة استكشافًا مرئيًا للرسوم البيانية، وتنفيذ الاستعلامات، وإدارة المجموعات، ومراقبة الخادم دون الحاجة إلى أي أدوات إضافية.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في ArangoDB

استعلامات متعددة النماذج

استعلم عن الرسوم البيانية والمستندات وبيانات المفتاح والقيمة معًا في عبارة AQL واحدة دون الحاجة إلى الربط عبر قواعد بيانات منفصلة.

اجتياز الرسم البياني

اجتياز العلاقات عبر ملايين العقد المتصلة باستخدام خوارزميات الرسم البياني الأصلية بما في ذلك أقصر مسار، ومسارات k الأقصر، ومطابقة الأنماط.

واجهة مستخدم الويب المدمجة

إدارة المجموعات، وتشغيل الاستعلامات، وتصور الرسوم البيانية، ومراقبة أداء الخادم من لوحة تحكم يمكن الوصول إليها عبر المتصفح على المنفذ 8529.

مخطط مرن

تخزين مستندات JSON بدون مخطط أو فرض بنية لكل مجموعة، والتكيف مع متطلبات البيانات المتطورة بدون ترحيلات.

AQL القوة

تجمع لغة استعلام ArangoDB بين اجتيازات الرسوم البيانية، وتصفية المستندات، والتجميعات في بناء جملة معبرة وسهلة القراءة وقريبة من SQL.

لماذا تشغّل ArangoDB على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

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