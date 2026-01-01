ArangoDB هو قاعدة بيانات مفتوحة المصدر، متعددة النماذج الأصلية تتعامل مع الرسوم البيانية والمستندات وبيانات المفتاح والقيمة ضمن محرك واحد. على عكس قواعد البيانات المتخصصة التي تقيدك بنموذج بيانات واحد، يتيح لك ArangoDB مزج النماذج في استعلام واحد باستخدام AQL (لغة استعلام ArangoDB)، مما يلغي عبء صيانة أنظمة منفصلة لأنواع البيانات المختلفة.

استضافة ArangoDB ذاتيًا تمنحك تحكمًا كاملاً في بياناتك ومخططك وتحسين الأداء بدون رسوم ترخيص أو قيود على الاستخدام. توفر واجهة الويب المدمجة استكشافًا مرئيًا للرسوم البيانية، وتنفيذ الاستعلامات، وإدارة المجموعات، ومراقبة الخادم دون الحاجة إلى أي أدوات إضافية.