نشر ArangoDB بنقرة واحدة
قاعدة بيانات أصلية متعددة النماذج تدعم الرسوم البيانية والمستندات وبيانات المفتاح والقيمة من خلال لغة استعلام موحدة واحدة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام ArangoDB؟
ArangoDB هو قاعدة بيانات مفتوحة المصدر، متعددة النماذج الأصلية تتعامل مع الرسوم البيانية والمستندات وبيانات المفتاح والقيمة ضمن محرك واحد. على عكس قواعد البيانات المتخصصة التي تقيدك بنموذج بيانات واحد، يتيح لك ArangoDB مزج النماذج في استعلام واحد باستخدام AQL (لغة استعلام ArangoDB)، مما يلغي عبء صيانة أنظمة منفصلة لأنواع البيانات المختلفة.
استضافة ArangoDB ذاتيًا تمنحك تحكمًا كاملاً في بياناتك ومخططك وتحسين الأداء بدون رسوم ترخيص أو قيود على الاستخدام. توفر واجهة الويب المدمجة استكشافًا مرئيًا للرسوم البيانية، وتنفيذ الاستعلامات، وإدارة المجموعات، ومراقبة الخادم دون الحاجة إلى أي أدوات إضافية.
الميزات الأساسية في ArangoDB
استعلامات متعددة النماذج
استعلم عن الرسوم البيانية والمستندات وبيانات المفتاح والقيمة معًا في عبارة AQL واحدة دون الحاجة إلى الربط عبر قواعد بيانات منفصلة.
اجتياز الرسم البياني
اجتياز العلاقات عبر ملايين العقد المتصلة باستخدام خوارزميات الرسم البياني الأصلية بما في ذلك أقصر مسار، ومسارات k الأقصر، ومطابقة الأنماط.
واجهة مستخدم الويب المدمجة
إدارة المجموعات، وتشغيل الاستعلامات، وتصور الرسوم البيانية، ومراقبة أداء الخادم من لوحة تحكم يمكن الوصول إليها عبر المتصفح على المنفذ 8529.
مخطط مرن
تخزين مستندات JSON بدون مخطط أو فرض بنية لكل مجموعة، والتكيف مع متطلبات البيانات المتطورة بدون ترحيلات.
AQL القوة
تجمع لغة استعلام ArangoDB بين اجتيازات الرسوم البيانية، وتصفية المستندات، والتجميعات في بناء جملة معبرة وسهلة القراءة وقريبة من SQL.
لماذا تشغّل ArangoDB على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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