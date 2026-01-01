نشر DbGate بتنصيب بنقرة واحدة.
مدير قواعد بيانات مفتوح المصدر ومتعدد المنصات يدعم MySQL و PostgreSQL و MongoDB و Redis والعديد من محركات SQL و NoSQL الأخرى.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام DbGate؟
DbGate هو مدير قواعد بيانات مفتوح المصدر ومتعدد المنصات يتعامل مع MySQL و MariaDB و PostgreSQL و SQLite و SQL Server و MongoDB و Redis و ClickHouse و CockroachDB و Cassandra و Amazon Redshift من خلال واجهة واحدة قائمة على الويب. بدلاً من التبديل بين الأدوات الخاصة بالموردين، يمكنك الاتصال بكل قاعدة بيانات من مساحة عمل واحدة، وتشغيل استعلامات SQL أو NoSQL متعددة علامات التبويب، وتحرير الجداول مباشرة، ومقارنة المخططات عبر البيئات.
تُبقي استضافة DbGate ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) سلاسل الاتصال والاستعلامات المحفوظة والبيانات المصدرة بالكامل على بنيتك التحتية دون قياس عن بعد سحابي أو ترخيص لكل مقعد. يمكن الوصول إلى الواجهة المستندة إلى المتصفح من أي جهاز، مما يجعلها مفيدة لفحص البيانات المخصص، والإدارة اليومية، وتصحيح الأخطاء التعاوني دون الحاجة إلى تثبيت عميل سطح مكتب على كل جهاز مطور.
الميزات الأساسية في DbGate
SQL و NoSQL معًا
اتصل بـ MySQL, PostgreSQL, SQL Server, MongoDB, Redis, SQLite, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra، والمزيد من مساحة عمل واحدة دون الحاجة إلى التبديل بين عملاء خاصين بكل بائع.
محرر استعلامات متعدد علامات التبويب
تشغيل استعلامات SQL أو MongoDB عبر علامات تبويب متعددة مع الإكمال التلقائي، وتمييز بناء الجملة، وسجل دائم يستمر حتى بعد إعادة الاتصال وإعادة التشغيل.
محرر جداول مرئي
تصفح، فلتر، فرز، وتعديل الصفوف مباشرةً باستخدام شبكة تشبه جداول البيانات، ثم قم بتثبيت التغييرات من خلال فرق SQL مُنشأ قبل أن تصل إلى قاعدة البيانات.
مقارنة المخطط وتصديره
قارن المخططات بين قاعدتي بيانات، وقم بتوليد SQL للترحيل، وصدّر الجداول أو الاستعلامات إلى CSV، JSON، تفريغات SQL، أو Excel مباشرة من المتصفح.
مصمم مخطط ER
تصور العلاقات باستخدام مخطط ER تفاعلي، ثم قم بتصدير التخطيط بتنسيق SVG أو PNG للتوثيق ومراجعات البنية.
لماذا تشغّل DbGate على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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