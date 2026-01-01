DbGate هو مدير قواعد بيانات مفتوح المصدر ومتعدد المنصات يتعامل مع MySQL و MariaDB و PostgreSQL و SQLite و SQL Server و MongoDB و Redis و ClickHouse و CockroachDB و Cassandra و Amazon Redshift من خلال واجهة واحدة قائمة على الويب. بدلاً من التبديل بين الأدوات الخاصة بالموردين، يمكنك الاتصال بكل قاعدة بيانات من مساحة عمل واحدة، وتشغيل استعلامات SQL أو NoSQL متعددة علامات التبويب، وتحرير الجداول مباشرة، ومقارنة المخططات عبر البيئات.

تُبقي استضافة DbGate ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) سلاسل الاتصال والاستعلامات المحفوظة والبيانات المصدرة بالكامل على بنيتك التحتية دون قياس عن بعد سحابي أو ترخيص لكل مقعد. يمكن الوصول إلى الواجهة المستندة إلى المتصفح من أي جهاز، مما يجعلها مفيدة لفحص البيانات المخصص، والإدارة اليومية، وتصحيح الأخطاء التعاوني دون الحاجة إلى تثبيت عميل سطح مكتب على كل جهاز مطور.