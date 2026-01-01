خصم يصل إلى 68% على DbGate

نشر DbGate بتنصيب بنقرة واحدة.

مدير قواعد بيانات مفتوح المصدر ومتعدد المنصات يدعم MySQL و PostgreSQL و MongoDB و Redis والعديد من محركات SQL و NoSQL الأخرى.

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319/الشهر
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نشر DbGate بتنصيب بنقرة واحدة.

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خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
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تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام DbGate؟

DbGate هو مدير قواعد بيانات مفتوح المصدر ومتعدد المنصات يتعامل مع MySQL و MariaDB و PostgreSQL و SQLite و SQL Server و MongoDB و Redis و ClickHouse و CockroachDB و Cassandra و Amazon Redshift من خلال واجهة واحدة قائمة على الويب. بدلاً من التبديل بين الأدوات الخاصة بالموردين، يمكنك الاتصال بكل قاعدة بيانات من مساحة عمل واحدة، وتشغيل استعلامات SQL أو NoSQL متعددة علامات التبويب، وتحرير الجداول مباشرة، ومقارنة المخططات عبر البيئات.

تُبقي استضافة DbGate ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) سلاسل الاتصال والاستعلامات المحفوظة والبيانات المصدرة بالكامل على بنيتك التحتية دون قياس عن بعد سحابي أو ترخيص لكل مقعد. يمكن الوصول إلى الواجهة المستندة إلى المتصفح من أي جهاز، مما يجعلها مفيدة لفحص البيانات المخصص، والإدارة اليومية، وتصحيح الأخطاء التعاوني دون الحاجة إلى تثبيت عميل سطح مكتب على كل جهاز مطور.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في DbGate

SQL و NoSQL معًا

اتصل بـ MySQL, PostgreSQL, SQL Server, MongoDB, Redis, SQLite, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra، والمزيد من مساحة عمل واحدة دون الحاجة إلى التبديل بين عملاء خاصين بكل بائع.

محرر استعلامات متعدد علامات التبويب

تشغيل استعلامات SQL أو MongoDB عبر علامات تبويب متعددة مع الإكمال التلقائي، وتمييز بناء الجملة، وسجل دائم يستمر حتى بعد إعادة الاتصال وإعادة التشغيل.

محرر جداول مرئي

تصفح، فلتر، فرز، وتعديل الصفوف مباشرةً باستخدام شبكة تشبه جداول البيانات، ثم قم بتثبيت التغييرات من خلال فرق SQL مُنشأ قبل أن تصل إلى قاعدة البيانات.

مقارنة المخطط وتصديره

قارن المخططات بين قاعدتي بيانات، وقم بتوليد SQL للترحيل، وصدّر الجداول أو الاستعلامات إلى CSV، JSON، تفريغات SQL، أو Excel مباشرة من المتصفح.

مصمم مخطط ER

تصور العلاقات باستخدام مخطط ER تفاعلي، ثم قم بتصدير التخطيط بتنسيق SVG أو PNG للتوثيق ومراجعات البنية.

لماذا تشغّل DbGate على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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اختر موقع خادم قريبًا من جمهورك لتحسين سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

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كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀

Noel
Noel

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Omkar
Omkar

تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.

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Sylvain

شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.

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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

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