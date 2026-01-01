نشر DOMjudge بنقرة واحدة.
محكّم آلي مفتوح المصدر لمسابقات البرمجة يُستخدم في مسابقات على غرار ICPC، مع دعم لتقديم الحلول ولوحات النتائج وإدارة الفرق.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام DOMjudge؟
DOMjudge هو نظام تحكيم آلي مفتوح المصدر وناضج لتشغيل مسابقات البرمجة بأسلوب ICPC. إنه يدعم فعاليات ICPC الإقليمية والنهائية العالمية، ودورات البرمجة الجامعية، والمسابقات عبر الإنترنت، ويوفر واجهة ويب للمتسابقين لتقديم الحلول وللحكام والمسؤولين لإدارة المشكلات واللغات والفرق ولوحات النتائج المباشرة.
استضافة DOMjudge ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل عملية إرسال وحالة اختبار ونتيجة تحكيم على البنية التحتية التي تتحكم فيها، بدون رسوم لكل متسابق وبدون قيود على التحميل تفرضها خدمة مستضافة. يعمل الخادم بكامل طاقته بمفرده لتكوين المسابقات والمشكلات والفرق، بينما يتم التحكيم في اللغات المترجمة بواسطة عمال judgehost منفصلين ومعزولين يمكنك إرفاقهم لاحقًا.
الميزات الأساسية في DOMjudge
تحكيم بأسلوب ICPC
يطبق القواعد المستخدمة في مسابقة البرمجة الجامعية الدولية ICPC، بما في ذلك وقت الجزاء، وتجميد لوحة النتائج، وفئات الأحكام مثل إجابة خاطئة، وتجاوز الوقت، وخطأ في التشغيل.
لوحات نتائج مباشرة
تُحدّث لوحات النتائج العامة ولجنة التحكيم في الوقت الفعلي مع وصول المشاركات، مع تجميد قابل للضبط قرب نهاية المسابقة للحصول على نهايات درامية.
إدارة الفريق والمسابقات
واجهة مستخدم الويب الإدارية لإدارة المسابقات والفرق والمستخدمين والجهات التابعة والمسائل واللغات والتوضيحات عبر فعاليات متوازية متعددة.
مضيفات التحكيم المعزولة
تقوم عمال judgehost القابلة للنشر بشكل منفصل بتجميع وتشغيل التقديمات في صناديق رمل معزولة قائمة على cgroup مع قيود صارمة على وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والقرص.
REST API و CLP
تتيح لك واجهة برمجة تطبيقات REST الموثقة بالإضافة إلى التكامل مع مواصفات واجهة برمجة تطبيقات المسابقة ربط لوحات النتائج الخارجية وأدوات الحل والنظام البيئي لأدوات ICPC.
دعم متعدد اللغات
يتضمن دعم تحكيم لـ C, C++, Java, Python, Kotlin, Rust, Go، والعديد من اللغات الأخرى، مع تكوين كامل للتحويل البرمجي والتشغيل لكل لغة.
لماذا تشغّل DOMjudge على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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