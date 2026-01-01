نشر Mailtrain بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة رسائل إخبارية مستضافة ذاتيًا لإنشاء وجدولة وإرسال حملات بريد إلكتروني جماعية إلى قوائم المشتركين.
اختر خطة VPS لـ Mailtrain
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Mailtrain؟
Mailtrain هو تطبيق رسائل إخبارية مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا، مبني على Node.js مع دعم لحملات البريد الإلكتروني واسعة النطاق. يوفر إدارة كاملة لقوائم المشتركين، والتجزئة، وقوالب البريد الإلكتروني المستندة إلى MJML، واختبار A/B، وأتمتة الحملات، وتحليلات مفصلة — وكل ذلك يعمل على بنية تحتية تتحكم بها.
على عكس منصات البريد الإلكتروني SaaS التي تفرض رسومًا لكل مشترك أو لكل إرسال، يمنحك Mailtrain سعة إرسال غير محدودة من خلال مزود SMTP الخاص بك. تبقى بيانات المشتركين لديك، وسجل الحملات، وتحليلات التفاعل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، بدون رسوم لكل بريد إلكتروني وبدون الارتباط بمورد واحد. يتضمن هذا النشر MariaDB و Redis و MongoDB لتشغيل كامل وجاهز للاستخدام.
الميزات الأساسية في Mailtrain
إدارة قائمة المشتركين
أنشئ وأدر قوائم مشتركين متعددة بحقول مخصصة وتجزئة وتنظيف تلقائي للقوائم للحفاظ على تنظيم جمهورك.
أتمتة الحملات
أنشئ تسلسلات بريد إلكتروني يتم تشغيلها وحملات قائمة على RSS تُرسل تلقائيًا بناءً على إجراءات المشتركين أو فترات زمنية مجدولة.
قوالب بريد إلكتروني MJML
صمم قوالب بريد إلكتروني متجاوبة باستخدام إطار عمل MJML مباشرة في المتصفح مع محرر مرئي مدمج لتصاميم مثالية بالبكسل.
اختبار أ/ب
قم بإجراء اختبارات A/B على سطور الموضوع والمحتوى لتحسين معدلات الفتح ونسب النقر إلى الظهور قبل الإرسال إلى قائمتك الكاملة.
تحليلات الحملة
تتبع عمليات الفتح والنقرات وإلغاء الاشتراكات والارتدادات لكل حملة بتقارير مفصلة لقياس وتحسين أداء البريد الإلكتروني بمرور الوقت.
وصول متعدد المستخدمين
امنح أعضاء الفريق وصولاً مستندًا إلى الأدوار مع أذونات دقيقة ومساحات أسماء هرمية لإدارة الحملات عبر الأقسام أو العملاء.
لماذا تشغّل Mailtrain على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.