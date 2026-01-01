Mailtrain هو تطبيق رسائل إخبارية مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا، مبني على Node.js مع دعم لحملات البريد الإلكتروني واسعة النطاق. يوفر إدارة كاملة لقوائم المشتركين، والتجزئة، وقوالب البريد الإلكتروني المستندة إلى MJML، واختبار A/B، وأتمتة الحملات، وتحليلات مفصلة — وكل ذلك يعمل على بنية تحتية تتحكم بها.

على عكس منصات البريد الإلكتروني SaaS التي تفرض رسومًا لكل مشترك أو لكل إرسال، يمنحك Mailtrain سعة إرسال غير محدودة من خلال مزود SMTP الخاص بك. تبقى بيانات المشتركين لديك، وسجل الحملات، وتحليلات التفاعل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، بدون رسوم لكل بريد إلكتروني وبدون الارتباط بمورد واحد. يتضمن هذا النشر MariaDB و Redis و MongoDB لتشغيل كامل وجاهز للاستخدام.