نشر WebTop بتثبيت بنقرة واحدة.
بيئة سطح مكتب لينكس كاملة في متصفحك مع جلسات عمل مستمرة، وإدارة الملفات، ودعم الصوت/الفيديو.
اختر خطة VPS لـ WebTop
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام WebTop؟
يوفر WebTop بيئة سطح مكتب لينكس كاملة يمكن الوصول إليها من أي متصفح عبر بث KasmVNC. تم بناؤه بواسطة LinuxServer.io، ويوفر بيئات سطح مكتب مثل KDE و XFCE وغيرها مع تخزين دائم للمجلد الرئيسي، وإدارة ملفات متكاملة، وتمرير الصوت والفيديو، وأداء رسومي سلس عبر تكوين الذاكرة المشتركة.
تمنحك استضافة WebTop ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) سطح مكتب بعيدًا آمنًا يمكن الوصول إليه بدون برنامج VPN أو عميل RDP. إنه مثالي لتشغيل تطبيقات لينكس الرسومية من البيئات المقيدة، مما يوفر مساحة عمل متسقة للتطوير أو الإنتاجية يمكن الوصول إليها من أي جهاز مزود بمتصفح.
الميزات الأساسية في WebTop
سطح مكتب قائم على المتصفح
الوصول إلى سطح مكتب Linux كامل من أي متصفح دون تثبيت VPN أو RDP أو برنامج عميل سطح المكتب البعيد.
بيئات سطح مكتب متعددة
اختر من بيئات سطح المكتب مثل KDE وXFCE وMATE وغيرها، بناءً على سير عملك وتفضيلات الموارد.
تخزين دائم
يستمر مجلد المنزل وبيانات التطبيق بين الجلسات، مما يحافظ على ملفاتك وتكويناتك سليمة عبر عمليات إعادة الاتصال.
دعم الصوت والفيديو
يمكّن تمرير الوسائط المتعددة من تشغيل الصوت والفيديو داخل بيئة سطح المكتب المعبأة في حاويات.
وصول آمن عن بعد
الوصول إلى سطح المكتب عبر HTTPS من خلال Traefik دون تعريض منافذ RDP أو VNC مباشرة للإنترنت.
لماذا تشغّل WebTop على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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