يوفر WebTop بيئة سطح مكتب لينكس كاملة يمكن الوصول إليها من أي متصفح عبر بث KasmVNC. تم بناؤه بواسطة LinuxServer.io، ويوفر بيئات سطح مكتب مثل KDE و XFCE وغيرها مع تخزين دائم للمجلد الرئيسي، وإدارة ملفات متكاملة، وتمرير الصوت والفيديو، وأداء رسومي سلس عبر تكوين الذاكرة المشتركة.

تمنحك استضافة WebTop ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) سطح مكتب بعيدًا آمنًا يمكن الوصول إليه بدون برنامج VPN أو عميل RDP. إنه مثالي لتشغيل تطبيقات لينكس الرسومية من البيئات المقيدة، مما يوفر مساحة عمل متسقة للتطوير أو الإنتاجية يمكن الوصول إليها من أي جهاز مزود بمتصفح.