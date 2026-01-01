خصم يصل إلى 68% على pycsw

نشر pycsw بنقرة واحدة.

خادم كتالوج معتمد من OGC ينشر ويكتشف البيانات الوصفية الجغرافية المكانية من خلال المعايير المفتوحة.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر pycsw بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ pycsw

خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام pycsw؟

pycsw هو خادم خدمة كتالوج OGC مفتوح المصدر للويب (CSW) مكتوب بلغة بايثون وتستخدمه البنى التحتية الوطنية للبيانات المكانية والمؤسسات البحثية والبوابات الجغرافية لنشر البيانات الوصفية الجغرافية المكانية. وهو تطبيق مرجعي لـ OGC، متوافق تمامًا مع CSW 2.0.2 و CSW 3.0 و OGC API - Records و OpenSearch و OAI-PMH و SRU، مما يسمح للكتالوجات والعملاء الآخرين بالعمل معًا دون الحاجة إلى محولات مخصصة.

استضافة pycsw ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تمنحك ملكية كاملة لفهرس البيانات الوصفية الذي يدعم بوابة بياناتك المكانية، دون الاعتماد على خدمة كتالوج تابعة لجهة خارجية. يأتي القالب مسبق التكوين مع مستودع SQLite للبدء السريع ويمكن إعادة تكوينه لعمليات النشر المدعومة بـ PostgreSQL أو PostGIS على نطاق واسع.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في pycsw

خادم معتمد من OGC

قم بتشغيل تطبيق مرجعي لـ OGC متوافق مع CSW 2.0.2 و CSW 3.0 و OGC API - Records جاهزًا للاستخدام.

APIs متعددة للكتالوج

إتاحة مستودع البيانات الوصفية نفسه عبر CSW و OGC API - Records و OpenSearch و OAI-PMH و SRU لتحقيق توافق واسع مع العملاء.

دعم INSPIRE و ISO

انشر سجلات ISO 19115 / 19139 ومكّن ملف تعريف INSPIRE لتلبية متطلبات توجيه البيانات المكانية الأوروبية.

البحث الموحد

قم بتكوين البحث الموزع عبر كتالوجات CSW البعيدة بحيث يصل استعلام واحد إلى سجلاتك ونظرائك الموحدين في وقت واحد.

مستودعات مرنة

ابدأ باستخدام مخزن SQLite المرفق وانتقل إلى PostgreSQL أو PostGIS أو غيرها من الواجهات الخلفية المدعومة مع نمو حجم سجلاتك.

النظام البيئي لبايثون

توسيع الوظائف من خلال إضافات pycsw والتكامل مع مكدس geopython الأوسع بما في ذلك pygeoapi و OWSLib و GeoNode.

لماذا تشغّل pycsw على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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اختر موقع خادم قريبًا من جمهورك لتحسين سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

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