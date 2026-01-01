نشر pycsw بنقرة واحدة.
خادم كتالوج معتمد من OGC ينشر ويكتشف البيانات الوصفية الجغرافية المكانية من خلال المعايير المفتوحة.
اختر خطة VPS لـ pycsw
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام pycsw؟
pycsw هو خادم خدمة كتالوج OGC مفتوح المصدر للويب (CSW) مكتوب بلغة بايثون وتستخدمه البنى التحتية الوطنية للبيانات المكانية والمؤسسات البحثية والبوابات الجغرافية لنشر البيانات الوصفية الجغرافية المكانية. وهو تطبيق مرجعي لـ OGC، متوافق تمامًا مع CSW 2.0.2 و CSW 3.0 و OGC API - Records و OpenSearch و OAI-PMH و SRU، مما يسمح للكتالوجات والعملاء الآخرين بالعمل معًا دون الحاجة إلى محولات مخصصة.
استضافة pycsw ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تمنحك ملكية كاملة لفهرس البيانات الوصفية الذي يدعم بوابة بياناتك المكانية، دون الاعتماد على خدمة كتالوج تابعة لجهة خارجية. يأتي القالب مسبق التكوين مع مستودع SQLite للبدء السريع ويمكن إعادة تكوينه لعمليات النشر المدعومة بـ PostgreSQL أو PostGIS على نطاق واسع.
الميزات الأساسية في pycsw
خادم معتمد من OGC
قم بتشغيل تطبيق مرجعي لـ OGC متوافق مع CSW 2.0.2 و CSW 3.0 و OGC API - Records جاهزًا للاستخدام.
APIs متعددة للكتالوج
إتاحة مستودع البيانات الوصفية نفسه عبر CSW و OGC API - Records و OpenSearch و OAI-PMH و SRU لتحقيق توافق واسع مع العملاء.
دعم INSPIRE و ISO
انشر سجلات ISO 19115 / 19139 ومكّن ملف تعريف INSPIRE لتلبية متطلبات توجيه البيانات المكانية الأوروبية.
البحث الموحد
قم بتكوين البحث الموزع عبر كتالوجات CSW البعيدة بحيث يصل استعلام واحد إلى سجلاتك ونظرائك الموحدين في وقت واحد.
مستودعات مرنة
ابدأ باستخدام مخزن SQLite المرفق وانتقل إلى PostgreSQL أو PostGIS أو غيرها من الواجهات الخلفية المدعومة مع نمو حجم سجلاتك.
النظام البيئي لبايثون
توسيع الوظائف من خلال إضافات pycsw والتكامل مع مكدس geopython الأوسع بما في ذلك pygeoapi و OWSLib و GeoNode.
لماذا تشغّل pycsw على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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