Karaoke Eternal هو نظام أساسي لحفلات الكاريوكي مستضاف ذاتيًا بالكامل يحول أي شاشة إلى شاشة عرض كاريوكي. ينضم الضيوف إلى غرفة عن طريق مسح رمز QR ووضع الأغاني في قائمة الانتظار مباشرة من متصفحهم المحمول — لا يلزم تثبيت أي تطبيق. يتحكم المضيف في التشغيل من أي متصفح، بينما تتيح لك الغرف المستقلة المتعددة تشغيل جلسات متزامنة بقوائم انتظار منفصلة.

تشمل التنسيقات المدعومة مسارات MP3+G مع كلمات CDG، وMP3+G المضغوط، ومقاطع فيديو كاريوكي MP4، وتصورات WebGL للمسارات التي لا تحتوي على كلمات. يتم تخزين الوسائط والإعدادات في قاعدة بيانات SQLite مدمجة دون الحاجة إلى خدمة قاعدة بيانات خارجية. يكتمل الإعداد الأولي للمسؤول عند الوصول الأول عبر واجهة الويب. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحافظ على مكتبة الكاريوكي الخاصة بك خاصة ومتاحة دائمًا كلما بدأت حفلة.