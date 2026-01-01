نشر Karaoke Eternal بنقرة واحدة.
منصة حفلات كاريوكي مستضافة ذاتيًا حيث يقوم الضيوف بوضع الأغاني في قائمة الانتظار من متصفحات هواتفهم المحمولة باستخدام رموز QR.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Karaoke Eternal؟
Karaoke Eternal هو نظام أساسي لحفلات الكاريوكي مستضاف ذاتيًا بالكامل يحول أي شاشة إلى شاشة عرض كاريوكي. ينضم الضيوف إلى غرفة عن طريق مسح رمز QR ووضع الأغاني في قائمة الانتظار مباشرة من متصفحهم المحمول — لا يلزم تثبيت أي تطبيق. يتحكم المضيف في التشغيل من أي متصفح، بينما تتيح لك الغرف المستقلة المتعددة تشغيل جلسات متزامنة بقوائم انتظار منفصلة.
تشمل التنسيقات المدعومة مسارات MP3+G مع كلمات CDG، وMP3+G المضغوط، ومقاطع فيديو كاريوكي MP4، وتصورات WebGL للمسارات التي لا تحتوي على كلمات. يتم تخزين الوسائط والإعدادات في قاعدة بيانات SQLite مدمجة دون الحاجة إلى خدمة قاعدة بيانات خارجية. يكتمل الإعداد الأولي للمسؤول عند الوصول الأول عبر واجهة الويب. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحافظ على مكتبة الكاريوكي الخاصة بك خاصة ومتاحة دائمًا كلما بدأت حفلة.
الميزات الأساسية في Karaoke Eternal
قائمة انتظار الأغاني بالهاتف المحمول
الضيوف يمسحون رمز QR ويضيفون الأغاني إلى قائمة الانتظار مباشرة من متصفح هواتفهم المحمولة — لا حاجة لتنزيل تطبيق أو إنشاء حساب.
غرف حفلات متعددة
قم بتشغيل جلسات كاريوكي متزامنة في غرف مستقلة، لكل منها قائمة انتظار ومشغل خاص بها، وهو مثالي للأماكن الكبيرة أو الفعاليات.
CDG ودعم الفيديو
تشغيل مسارات MP3+G المتزامنة مع CDG، ومقاطع فيديو كاريوكي MP4، وتصورات WebGL للمسارات التي لا تحتوي على تراكبات كلمات الأغاني.
تحديثات قائمة الانتظار المباشرة
المضيفون والضيوف يرون تحديث قائمة الانتظار المباشرة في الوقت الفعلي عبر جميع الأجهزة المتصلة بنفس الغرفة.
لا يتطلب تطبيق
تجربة الكاريوكي بأكملها تعمل في المتصفح — يضيف الضيوف الأغاني إلى قائمة الانتظار ويدير المضيفون التشغيل دون تثبيت أي شيء.
لماذا تشغّل Karaoke Eternal على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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