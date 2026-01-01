SigNoz هو منصة مراقبة مفتوحة المصدر ومتكاملة، مبنية أصلاً على OpenTelemetry. تحل محل العديد من الأدوات المنفصلة — وهي واجهة خلفية للتتبع، ومخزن للمقاييس، ومجمع للسجلات — بتطبيق واحد يربط جميع الإشارات الثلاث في واجهة مستخدم واحدة. يمكن للمهندسين الانتقال من تتبع بطيء مباشرة إلى السجلات ومقاييس البنية التحتية ذات الصلة دون الحاجة إلى تبديل علامات التبويب أو تجميع البيانات يدويًا.

على عكس بائعي APM كخدمة (SaaS)، فإن استضافة SigNoz ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جميع بيانات القياس عن بعد على بنية تحتية تتحكم فيها، دون أي تسعير لكل مقعد أو قيود على الاحتفاظ بالبيانات تفرضها جهة خارجية. يجعل محرك تخزين ClickHouse الاستعلامات سريعة حتى مع أحجام الاستيعاب العالية، ويعني الدعم الأصلي لـ OpenTelemetry أن أي خدمة مجهزة بـ OTel ترسل البيانات دون الحاجة إلى حزم تطوير برامج (SDKs) خاصة بالبائع.