خصم يصل إلى 68% على SigNoz

نشر SigNoz بنقرة واحدة.

APM أصلي لـ OpenTelemetry يوحد التتبعات الموزعة والمقاييس والسجلات تحت منصة مفتوحة المصدر واحدة.

أطلق تطبيقك فورًا
نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
589/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر SigNoz بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ SigNoz

خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام SigNoz؟

SigNoz هو منصة مراقبة مفتوحة المصدر ومتكاملة، مبنية أصلاً على OpenTelemetry. تحل محل العديد من الأدوات المنفصلة — وهي واجهة خلفية للتتبع، ومخزن للمقاييس، ومجمع للسجلات — بتطبيق واحد يربط جميع الإشارات الثلاث في واجهة مستخدم واحدة. يمكن للمهندسين الانتقال من تتبع بطيء مباشرة إلى السجلات ومقاييس البنية التحتية ذات الصلة دون الحاجة إلى تبديل علامات التبويب أو تجميع البيانات يدويًا.

على عكس بائعي APM كخدمة (SaaS)، فإن استضافة SigNoz ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جميع بيانات القياس عن بعد على بنية تحتية تتحكم فيها، دون أي تسعير لكل مقعد أو قيود على الاحتفاظ بالبيانات تفرضها جهة خارجية. يجعل محرك تخزين ClickHouse الاستعلامات سريعة حتى مع أحجام الاستيعاب العالية، ويعني الدعم الأصلي لـ OpenTelemetry أن أي خدمة مجهزة بـ OTel ترسل البيانات دون الحاجة إلى حزم تطوير برامج (SDKs) خاصة بالبائع.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في SigNoz

التتبع الموزع

تصور تدفقات الطلبات الشاملة عبر الخدمات باستخدام رسوم بيانية الشعلة وتفاصيل الامتداد وتحليلات زمن الاستجابة P50/P95/P99.

مراقبة المقاييس

استوعب واستعلم عن مقاييس البنية التحتية والتطبيقات عبر OpenTelemetry، مع لوحات معلومات وقواعد تنبيه مدمجة.

إدارة السجلات

مركزة السجلات من جميع الخدمات، والتصفية حسب سياق التتبع، وتشغيل عمليات البحث بالنص الكامل دون الحاجة إلى مكدس تسجيل منفصل.

إشارات مترابطة

انتقل من تتبع بطيء إلى السجلات المترابطة ومقاييس المضيف بنقرة واحدة — لا يوجد ربط يدوي عبر أدوات منفصلة.

OpenTelemetry أصلي

أي خدمة تم تجهيزها بالفعل باستخدام OTel SDKs ترسل البيانات إلى SigNoz على الفور، دون تقييد البائع أو وكلاء مخصصين.

تنبيه مدمج

حدد تنبيهات العتبة والشذوذ على أي مقياس أو إشارة تتبع ووجّه الإشعارات إلى Slack أو PagerDuty أو webhooks.

لماذا تشغّل SigNoz على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

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كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀

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تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.

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