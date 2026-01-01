نشر SigNoz بنقرة واحدة.
APM أصلي لـ OpenTelemetry يوحد التتبعات الموزعة والمقاييس والسجلات تحت منصة مفتوحة المصدر واحدة.
اختر خطة VPS لـ SigNoz
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام SigNoz؟
SigNoz هو منصة مراقبة مفتوحة المصدر ومتكاملة، مبنية أصلاً على OpenTelemetry. تحل محل العديد من الأدوات المنفصلة — وهي واجهة خلفية للتتبع، ومخزن للمقاييس، ومجمع للسجلات — بتطبيق واحد يربط جميع الإشارات الثلاث في واجهة مستخدم واحدة. يمكن للمهندسين الانتقال من تتبع بطيء مباشرة إلى السجلات ومقاييس البنية التحتية ذات الصلة دون الحاجة إلى تبديل علامات التبويب أو تجميع البيانات يدويًا.
على عكس بائعي APM كخدمة (SaaS)، فإن استضافة SigNoz ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جميع بيانات القياس عن بعد على بنية تحتية تتحكم فيها، دون أي تسعير لكل مقعد أو قيود على الاحتفاظ بالبيانات تفرضها جهة خارجية. يجعل محرك تخزين ClickHouse الاستعلامات سريعة حتى مع أحجام الاستيعاب العالية، ويعني الدعم الأصلي لـ OpenTelemetry أن أي خدمة مجهزة بـ OTel ترسل البيانات دون الحاجة إلى حزم تطوير برامج (SDKs) خاصة بالبائع.
الميزات الأساسية في SigNoz
التتبع الموزع
تصور تدفقات الطلبات الشاملة عبر الخدمات باستخدام رسوم بيانية الشعلة وتفاصيل الامتداد وتحليلات زمن الاستجابة P50/P95/P99.
مراقبة المقاييس
استوعب واستعلم عن مقاييس البنية التحتية والتطبيقات عبر OpenTelemetry، مع لوحات معلومات وقواعد تنبيه مدمجة.
إدارة السجلات
مركزة السجلات من جميع الخدمات، والتصفية حسب سياق التتبع، وتشغيل عمليات البحث بالنص الكامل دون الحاجة إلى مكدس تسجيل منفصل.
إشارات مترابطة
انتقل من تتبع بطيء إلى السجلات المترابطة ومقاييس المضيف بنقرة واحدة — لا يوجد ربط يدوي عبر أدوات منفصلة.
OpenTelemetry أصلي
أي خدمة تم تجهيزها بالفعل باستخدام OTel SDKs ترسل البيانات إلى SigNoz على الفور، دون تقييد البائع أو وكلاء مخصصين.
تنبيه مدمج
حدد تنبيهات العتبة والشذوذ على أي مقياس أو إشارة تتبع ووجّه الإشعارات إلى Slack أو PagerDuty أو webhooks.
لماذا تشغّل SigNoz على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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