نشر MeTube بنقرة واحدة.
واجهة ويب مستضافة ذاتيًا لتنزيل مقاطع الفيديو من يوتيوب وأكثر من 1000 موقع آخر عبر yt-dlp.
اختر خطة VPS لـ MeTube
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام MeTube؟
MeTube هو واجهة أمامية قائمة على المتصفح لـ yt-dlp تتيح لك تنزيل مقاطع الفيديو من YouTube وأكثر من 1000 منصة أخرى من أي جهاز دون تثبيت برامج. يدعم اختيار الجودة حتى 4K، واستخراج الصوت فقط إلى MP3، وتنزيلات قوائم التشغيل والقنوات، وقائمة انتظار تنزيل في الوقت الفعلي مع تتبع التقدم — كل ذلك من واجهة نظيفة ومتوافقة مع الجوال.
استضافة MeTube ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن التنزيلات تعمل بسرعات مراكز البيانات، ويتم تخزين الملفات على جانب الخادم لاسترجاعها لاحقًا، وتستمر الخدمة في العمل مع تغير المنصات — بشكل مستقل عن إضافات المتصفح التي تتعطل أو أدوات التنزيل التجارية التي تفرض قيودًا على الجودة وتتطلب حسابات.
الميزات الأساسية في MeTube
أكثر من 1,000 موقع مدعوم
تنزيل من YouTube و Vimeo و Twitch و SoundCloud وأكثر من ألف منصة أخرى للفيديو والصوت.
جودة حتى 4K
اختر الدقة والتنسيق الدقيق الذي تحتاجه، بما في ذلك استخراج الصوت فقط إلى MP3 أو تنسيقات أخرى.
تنزيلات قوائم التشغيل
ضع قائمة تشغيل كاملة أو قناة في قائمة الانتظار للتنزيل دفعة واحدة ودع الخادم يعالجها في الخلفية.
وصول عبر المتصفح
لا حاجة لبرنامج عميل — قم بإدارة التنزيلات من أي هاتف أو جهاز لوحي أو كمبيوتر باستخدام متصفح ويب.
سرعات تنزيل مركز البيانات
تعمل التنزيلات على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بسرعة النطاق الترددي الكامل للخادم، مما يحرر جهازك المحلي واتصال الإنترنت الخاص بك.
لماذا تشغّل MeTube على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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