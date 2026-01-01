MeTube هو واجهة أمامية قائمة على المتصفح لـ yt-dlp تتيح لك تنزيل مقاطع الفيديو من YouTube وأكثر من 1000 منصة أخرى من أي جهاز دون تثبيت برامج. يدعم اختيار الجودة حتى 4K، واستخراج الصوت فقط إلى MP3، وتنزيلات قوائم التشغيل والقنوات، وقائمة انتظار تنزيل في الوقت الفعلي مع تتبع التقدم — كل ذلك من واجهة نظيفة ومتوافقة مع الجوال.

استضافة MeTube ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن التنزيلات تعمل بسرعات مراكز البيانات، ويتم تخزين الملفات على جانب الخادم لاسترجاعها لاحقًا، وتستمر الخدمة في العمل مع تغير المنصات — بشكل مستقل عن إضافات المتصفح التي تتعطل أو أدوات التنزيل التجارية التي تفرض قيودًا على الجودة وتتطلب حسابات.