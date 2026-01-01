نشر Plex بنقرة واحدة.
خادم الوسائط ذاتي الاستضافة الأكثر شعبية في العالم لبث الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والصور إلى أي جهاز.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Plex؟
يحول Plex مجموعتك الإعلامية الشخصية إلى خدمة بث مصقولة تنافس Netflix أو Spotify. يقوم تلقائيًا بجلب ملصقات الأفلام والأوصاف وتفاصيل الممثلين والتقييمات لأفلامك وبرامجك التلفزيونية وموسيقاك — محولًا الملفات الخام إلى مكتبة منظمة بشكل جميل يمكن الوصول إليها من أي جهاز أو موقع.
استضافة Plex ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تمنحك توفرًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون الاعتماد على استمرارية اتصال الإنترنت المنزلي، ووحدة معالجة مركزية مخصصة لتحويل سلس لتدفقات متعددة ومتزامنة، وعرض نطاق تحميل على مستوى المؤسسات بحيث لا يحدث تخزين مؤقت أبدًا عند الوصول عن بُعد — حتى مع محتوى 4K.
الميزات الأساسية في Plex
دعم الأجهزة الشامل
تضمن التطبيقات الأصلية لأنظمة iOS و Android و Roku و Apple TV و Fire TV وأجهزة التلفزيون الذكية ووحدات تحكم الألعاب ومتصفحات الويب أن مكتبتك يمكن الوصول إليها من كل شاشة تمتلكها.
بيانات تعريفية أوتوماتيكية
يجلب Plex الملصقات الفنية والتقييمات ومعلومات الممثلين والأوصاف من TMDb وTVDb وMusicBrainz تلقائيًا، محولًا الملفات الخام إلى مجموعة مفهرسة باحترافية.
تحويل الترميز بالمعدات
يعمل تسريع Intel Quick Sync وNVIDIA NVENC وAMD AMF على تحويل الفيديو في الوقت الفعلي بحيث يمكن لأي جهاز تشغيل أي تنسيق دون تخزين مؤقت أو فقدان للجودة.
تلفزيون مباشر و DVR
قم بإقران Plex بموالف متوافق لتسجيل البث التلفزيوني المجاني، مما ينشئ جهاز DVR شخصي يحل محل الكابل بقنوات محلية مجانية ومشاهدة متأخرة.
حسابات المستخدمين المدارة
أنشئ ملفات تعريف منفصلة لكل فرد من أفراد العائلة مع سجل مشاهدة فردي، وضوابط أبوية، وفلاتر تصنيف المحتوى — تتم إدارتها جميعًا من لوحة تحكم واحدة.
لماذا تشغّل Plex على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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