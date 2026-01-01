يحول Plex مجموعتك الإعلامية الشخصية إلى خدمة بث مصقولة تنافس Netflix أو Spotify. يقوم تلقائيًا بجلب ملصقات الأفلام والأوصاف وتفاصيل الممثلين والتقييمات لأفلامك وبرامجك التلفزيونية وموسيقاك — محولًا الملفات الخام إلى مكتبة منظمة بشكل جميل يمكن الوصول إليها من أي جهاز أو موقع.

استضافة Plex ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تمنحك توفرًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون الاعتماد على استمرارية اتصال الإنترنت المنزلي، ووحدة معالجة مركزية مخصصة لتحويل سلس لتدفقات متعددة ومتزامنة، وعرض نطاق تحميل على مستوى المؤسسات بحيث لا يحدث تخزين مؤقت أبدًا عند الوصول عن بُعد — حتى مع محتوى 4K.