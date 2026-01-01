Shadowbroker هي منصة استخبارات جغرافية مكانية مفتوحة المصدر (OSINT) تجمع أكثر من 60 مصدر بيانات عالمي في الوقت الفعلي في واجهة خريطة تفاعلية واحدة. تجمع هذه المنصة مواقع الطائرات الخاصة والتجارية، وحركات السفن البحرية، ومرور الأقمار الصناعية النشطة، ومناطق النزاع، وأحداث تشويش نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والنشاط الزلزالي، وكاميرات المراقبة (CCTV)، وشبكات الراديو المتداخلة — وهي بيانات متاحة للجمهور نادرًا ما يتم تجميعها في مكان واحد. تتيح لك طبقة وكيل الذكاء الاصطناعي الاختيارية ربط نموذج لغوي لتحليل مصادر البيانات وكشف الارتباطات التي لا تكون مرئية عند النظر إلى طبقات البيانات الفردية.

تمنح استضافة Shadowbroker ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) فريقك لوحة تحكم استخباراتية مشتركة ومستمرة بدون تحليلات استخدام، ولا مشاركة بيانات مع أطراف ثالثة، وتحكمًا كاملاً في مصادر البيانات وتكاملات واجهة برمجة التطبيقات (API) التي يتم تمكينها.