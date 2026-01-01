نشر Shadowbroker بنقرة واحدة.
منصة استخبارات المصادر المفتوحة (OSINT) مفتوحة المصدر وفي الوقت الفعلي، تجمع أكثر من 60 خلاصة استخبارات عالمية حية — الطائرات والسفن والأقمار الصناعية والمزيد — في خريطة واحدة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Shadowbroker؟
Shadowbroker هي منصة استخبارات جغرافية مكانية مفتوحة المصدر (OSINT) تجمع أكثر من 60 مصدر بيانات عالمي في الوقت الفعلي في واجهة خريطة تفاعلية واحدة. تجمع هذه المنصة مواقع الطائرات الخاصة والتجارية، وحركات السفن البحرية، ومرور الأقمار الصناعية النشطة، ومناطق النزاع، وأحداث تشويش نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والنشاط الزلزالي، وكاميرات المراقبة (CCTV)، وشبكات الراديو المتداخلة — وهي بيانات متاحة للجمهور نادرًا ما يتم تجميعها في مكان واحد. تتيح لك طبقة وكيل الذكاء الاصطناعي الاختيارية ربط نموذج لغوي لتحليل مصادر البيانات وكشف الارتباطات التي لا تكون مرئية عند النظر إلى طبقات البيانات الفردية.
تمنح استضافة Shadowbroker ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) فريقك لوحة تحكم استخباراتية مشتركة ومستمرة بدون تحليلات استخدام، ولا مشاركة بيانات مع أطراف ثالثة، وتحكمًا كاملاً في مصادر البيانات وتكاملات واجهة برمجة التطبيقات (API) التي يتم تمكينها.
الميزات الأساسية في Shadowbroker
60+ خلاصات بيانات مباشرة
تجميع مواقع الطائرات، والسفن البحرية، ومرور الأقمار الصناعية، ومناطق النزاع، وأحداث تشويش نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والبيانات الزلزالية من أكثر من 60 مصدرًا دون الحاجة للتبديل بين الأدوات.
تتبع الطائرات والسفن
راقب الطائرات الخاصة والرحلات الجوية التجارية والسفن البحرية في الوقت الفعلي باستخدام تكاملات OpenSky OAuth2 وتدفق AIS لتغطية عالمية.
طبقة وكيل AI
ربط نموذج لغوي لتحليل التغذيات المباشرة واكتشاف الارتباطات غير المرئية سابقًا عبر طبقات البيانات الجغرافية المكانية تلقائيًا.
تراكبات النزاع والتهديد
تصور مناطق النزاع النشطة، وأحداث تشويش نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وجبهات حرائق الغابات، وتنبيهات الطوارئ على نفس الخريطة مع حركة الملاحة الجوية والبحرية.
ذكاء مستضاف ذاتيًا
احتفظ بجميع بيانات الاستخبارات على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بدون اشتراكات SaaS، ولا تحليلات استخدام، ولا منصات خارجية تتلقى استفساراتك.
لماذا تشغّل Shadowbroker على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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