خصم يصل إلى 68% على Shadowbroker

نشر Shadowbroker بنقرة واحدة.

منصة استخبارات المصادر المفتوحة (OSINT) مفتوحة المصدر وفي الوقت الفعلي، تجمع أكثر من 60 خلاصة استخبارات عالمية حية — الطائرات والسفن والأقمار الصناعية والمزيد — في خريطة واحدة.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
429/الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Shadowbroker بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ Shadowbroker

الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Shadowbroker؟

Shadowbroker هي منصة استخبارات جغرافية مكانية مفتوحة المصدر (OSINT) تجمع أكثر من 60 مصدر بيانات عالمي في الوقت الفعلي في واجهة خريطة تفاعلية واحدة. تجمع هذه المنصة مواقع الطائرات الخاصة والتجارية، وحركات السفن البحرية، ومرور الأقمار الصناعية النشطة، ومناطق النزاع، وأحداث تشويش نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والنشاط الزلزالي، وكاميرات المراقبة (CCTV)، وشبكات الراديو المتداخلة — وهي بيانات متاحة للجمهور نادرًا ما يتم تجميعها في مكان واحد. تتيح لك طبقة وكيل الذكاء الاصطناعي الاختيارية ربط نموذج لغوي لتحليل مصادر البيانات وكشف الارتباطات التي لا تكون مرئية عند النظر إلى طبقات البيانات الفردية.

تمنح استضافة Shadowbroker ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) فريقك لوحة تحكم استخباراتية مشتركة ومستمرة بدون تحليلات استخدام، ولا مشاركة بيانات مع أطراف ثالثة، وتحكمًا كاملاً في مصادر البيانات وتكاملات واجهة برمجة التطبيقات (API) التي يتم تمكينها.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Shadowbroker

60+ خلاصات بيانات مباشرة

تجميع مواقع الطائرات، والسفن البحرية، ومرور الأقمار الصناعية، ومناطق النزاع، وأحداث تشويش نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والبيانات الزلزالية من أكثر من 60 مصدرًا دون الحاجة للتبديل بين الأدوات.

تتبع الطائرات والسفن

راقب الطائرات الخاصة والرحلات الجوية التجارية والسفن البحرية في الوقت الفعلي باستخدام تكاملات OpenSky OAuth2 وتدفق AIS لتغطية عالمية.

طبقة وكيل AI

ربط نموذج لغوي لتحليل التغذيات المباشرة واكتشاف الارتباطات غير المرئية سابقًا عبر طبقات البيانات الجغرافية المكانية تلقائيًا.

تراكبات النزاع والتهديد

تصور مناطق النزاع النشطة، وأحداث تشويش نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وجبهات حرائق الغابات، وتنبيهات الطوارئ على نفس الخريطة مع حركة الملاحة الجوية والبحرية.

ذكاء مستضاف ذاتيًا

احتفظ بجميع بيانات الاستخبارات على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بدون اشتراكات SaaS، ولا تحليلات استخدام، ولا منصات خارجية تتلقى استفساراتك.

لماذا تشغّل Shadowbroker على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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ابدأ محليًا. وتوسّع عالميًا

اختر موقع خادم قريبًا من جمهورك لتحسين سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

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Maxim Shishkin

كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀

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Noel

أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.

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تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.

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شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.

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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

جرّبه دون مخاطرة مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا. اطّلع على سياسة الاسترداد لمزيد من التفاصيل.

ابدأ الآن

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