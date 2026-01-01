نشر Jump بنقرة واحدة.
صفحة بدء مستضافة ذاتيًا وصفحة حالة في الوقت الفعلي تمنحك وصولاً فوريًا إلى جميع مواقعك المفضلة من لوحة تحكم واحدة أنيقة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Jump؟
Jump هو صفحة بدء خفيفة الوزن ومستضافة ذاتيًا وشاشة حالة في الوقت الفعلي، مصممة للحفاظ على جميع روابطك المهمة منظمة في مكان واحد. تم بناؤه باستخدام PHP ويتم تقديمه كحاوية Docker واحدة، فهو يحمل بسرعة، ويبقى آمنًا، ولا يتطلب قاعدة بيانات أو تبعيات خارجية للتشغيل. يمكن تعريف المواقع يدويًا عبر ملف JSON، أو اكتشافها تلقائيًا من حاويات Docker قيد التشغيل، أو مزيج من الاثنين معًا.
يدعم Jump صور الخلفية المخصصة وتكامل Unsplash، والعرض متعدد اللغات، وتصنيف المواقع القائم على العلامات، والبحث المعتمد على لوحة المفاتيح باستخدام محركات بحث قابلة للتكوين، وتكامل اختياري مع Open Weather Map للوقت المحلي والطقس. يتكيف تصميمه النظيف والمتجاوب مع أجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف المحمولة، مما يتيح لك الوصول إلى أي خدمة محفوظة بنقرة واحدة من أي جهاز.
الميزات الأساسية في Jump
مراقبة الحالة في الوقت الفعلي
يقوم Jump بالتحقق من توفر كل موقع على لوحة التحكم الخاصة بك ويعرض مؤشرات الحالة المباشرة لتتمكن من معرفة ما إذا كانت الخدمة معطلة على الفور.
الاكتشاف التلقائي لـ Docker
إدراج حاويات Docker قيد التشغيل تلقائيًا كإدخالات لوحة معلومات باستخدام تسميات الحاويات، مع الحفاظ على مزامنة صفحتك الرئيسية مع البنية التحتية الخاصة بك دون الحاجة إلى تحديثات يدوية.
تنظيم قائم على الوسوم
قم بتجميع المواقع باستخدام العلامات والتنقل بين الصفحات ذات السمات، مع إبقاء روابطك الأكثر استخدامًا مرئية على الشاشة الرئيسية بينما تظل القوائم الأطول مصنفة بدقة.
البحث بلوحة المفاتيح
افتح شريط البحث متعدد المحركات باستخدام Ctrl+Shift+/ وابحث في Google أو DuckDuckGo أو Bing أو أي محرك بحث مخصص دون الحاجة إلى استخدام الفأرة.
خلفيات مخصصة والطقس
استخدم صور الخلفية الخاصة بك أو اربط Unsplash للحصول على مناظر طبيعية عشوائية، وأضف مفتاح Open Weather Map API لعرض الوقت المحلي وظروف الطقس الحالية.
لا يلزم قاعدة بيانات
يعمل Jump كحاوية واحدة بدون قاعدة بيانات خارجية، مما يجعله سهلًا للغاية نشره، ونسخه احتياطيًا، ونقله بين الخوادم.
لماذا تشغّل Jump على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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