Jump هو صفحة بدء خفيفة الوزن ومستضافة ذاتيًا وشاشة حالة في الوقت الفعلي، مصممة للحفاظ على جميع روابطك المهمة منظمة في مكان واحد. تم بناؤه باستخدام PHP ويتم تقديمه كحاوية Docker واحدة، فهو يحمل بسرعة، ويبقى آمنًا، ولا يتطلب قاعدة بيانات أو تبعيات خارجية للتشغيل. يمكن تعريف المواقع يدويًا عبر ملف JSON، أو اكتشافها تلقائيًا من حاويات Docker قيد التشغيل، أو مزيج من الاثنين معًا.

يدعم Jump صور الخلفية المخصصة وتكامل Unsplash، والعرض متعدد اللغات، وتصنيف المواقع القائم على العلامات، والبحث المعتمد على لوحة المفاتيح باستخدام محركات بحث قابلة للتكوين، وتكامل اختياري مع Open Weather Map للوقت المحلي والطقس. يتكيف تصميمه النظيف والمتجاوب مع أجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف المحمولة، مما يتيح لك الوصول إلى أي خدمة محفوظة بنقرة واحدة من أي جهاز.