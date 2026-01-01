نشر Temporal بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لتنفيذ سير العمل المتين، مصممة لبناء تطبيقات مقاومة للأخطاء وطويلة الأمد على نطاق واسع.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Temporal؟
Temporal هي منصة مفتوحة المصدر لتنفيذ سير العمل الدائم تتيح للمطورين كتابة تطبيقات طويلة الأمد ومتحملة للأخطاء كتعليمات برمجية عادية. تنجو مهام سير العمل المكتوبة باستخدام Temporal من تعطل العمليات، وتقسيمات الشبكة، وفشل البنية التحتية تلقائيًا — دون الحاجة إلى نقاط تحقق يدوية، أو آلات حالات في قواعد البيانات، أو منطق إعادة محاولة معقد. عندما يُعاد تشغيل عامل، يستأنف التنفيذ من حيث توقف بالضبط.
يعمل هذا النشر على تشغيل حزمة Temporal الكاملة: الخادم مع PostgreSQL للمثابرة و Elasticsearch للبحث في سجل سير العمل والرؤية. تتيح لك واجهة المستخدم الويب المضمنة مراقبة مهام سير العمل النشطة، وفحص سجلات الأحداث، والبحث عبر عمليات التنفيذ حسب الحالة أو السمات المخصصة، وتشغيل الإشارات — مما يمنح فريقك قابلية مراقبة كاملة للعمليات التجارية الجارية.
الميزات الأساسية في Temporal
تنفيذ دائم
تستمر سير العمل في العمل تلقائيًا بعد تعطل العمليات وإعادة تشغيل البنية التحتية، وتستأنف من حيث توقفت بالضبط دون الحاجة إلى بنية تحتية إضافية.
رؤية سير العمل
بحث مدعوم بـ Elasticsearch يتيح لك تصفية وفحص عمليات تنفيذ سير العمل حسب الحالة، أو نوع سير العمل، أو سمات البحث المخصصة، أو النطاق الزمني.
إعادة المحاولات الأوتوماتيكية
تحديد سياسات إعادة المحاولة مع تراجع قابل للضبط على أي نشاط بحيث يتم التعامل مع الإخفاقات العابرة دون تغيير رمز التطبيق.
سير العمل طويلة الأمد
يدعم أصلاً مهام سير العمل التي تعمل لدقائق أو أيام أو سنوات — بما في ذلك المؤقتات المجدولة وخطوات الموافقة البشرية والإشارات الخارجية.
متعدد اللغات SDKs
يتواصل العاملون عبر gRPC باستخدام حزم SDK الرسمية لـ Go و Python و Java و TypeScript و .NET و PHP.
لماذا تشغّل Temporal على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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