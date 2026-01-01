انشر فرينديكا بنقرة واحدة.
شبكة اجتماعية ناضجة ومستضافة ذاتيًا من الفيديفيرس تتكامل مع ماستودون، دياسبورا، أكتيفيتي بوب، والمزيد.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Friendica؟
Friendica هي واحدة من أقدم الشبكات الاجتماعية المستضافة ذاتيًا وأكثرها قابلية للتشغيل البيني في الفيديفيرس. تتحد بشكل متزامن عبر ActivityPub وDiaspora وبروتوكول DFRN الخاص بها — مما يعني أن نسخة Friendica الخاصة بك يمكنها الاتصال بـ Mastodon وMisskey وPixelfed وعقد Diaspora وعشرات الشبكات الأخرى من حساب واحد. على عكس المنصات الأحدث التي تركز على بروتوكول واحد، تم تصميم Friendica خصيصًا لتحقيق أقصى مدى للاتحاد عبر شبكة الويب الاجتماعية اللامركزية بأكملها.
يمنحك تشغيل Friendica على خادم VPS الخاص بك ملكية كاملة لهويتك وبياناتك الاجتماعية. أنت تختار القواعد، وتقرر الشبكات التي ستتحد معها، وتحتفظ بجميع المنشورات وجهات الاتصال والوسائط تحت سيطرتك المباشرة — بدون إعلانات وبدون منصة يمكن أن تختفي أو تغير شروطها غدًا.
الميزات الأساسية في Friendica
اتحاد عالمي
يتصل في نفس الوقت بشبكات ActivityPub و Diaspora و DFRN — تابع وتفاعل مع مستخدمي Mastodon و Misskey و Pixelfed و Diaspora من حساب واحد.
تنسيقات منشورات غنية
يدعم المنشورات الطويلة بتنسيق BBCode و Markdown الكامل، والصور المضمنة، والمرفقات، والاستطلاعات — متجاوزًا بكثير حد الـ 500 حرف لمنصات التدوين المصغر.
جهات اتصال تضع الخصوصية في المقام الأول
ضوابط دقيقة للجمهور لكل منشور — شارك مع الجميع، أو مجموعات اتصال محددة، أو أفراد — مما يمنحك خصوصية بمستوى Mastodon مع آليات المجموعات على غرار فيسبوك.
قنوات المنتدى والمجموعات
أنشئ حسابات منتدى قائمة على المواضيع يمكن لأي مستخدم في الفيديفيرس الانضمام إليها، مما يتيح مناقشات مجتمعية متسلسلة عبر حدود الشبكة.
الأحداث والتقويم
إنشاء أحداث مدمج مع خاصية الرد على الدعوات (RSVP) وتقويم شخصي يتزامن عبر جهات الاتصال الموحدة، وهو مفيد لتنسيق المجتمع بدون أدوات خارجية.
النظام البيئي للمكونات الإضافية
وسّع Friendica باستخدام الإضافات الرسمية لمصادقة LDAP، وتخزين S3، وإشعارات الدفع، وموفري OAuth الإضافيين، والنشر المشترك على منصات أخرى.
لماذا تشغّل Friendica على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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