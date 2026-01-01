Friendica هي واحدة من أقدم الشبكات الاجتماعية المستضافة ذاتيًا وأكثرها قابلية للتشغيل البيني في الفيديفيرس. تتحد بشكل متزامن عبر ActivityPub وDiaspora وبروتوكول DFRN الخاص بها — مما يعني أن نسخة Friendica الخاصة بك يمكنها الاتصال بـ Mastodon وMisskey وPixelfed وعقد Diaspora وعشرات الشبكات الأخرى من حساب واحد. على عكس المنصات الأحدث التي تركز على بروتوكول واحد، تم تصميم Friendica خصيصًا لتحقيق أقصى مدى للاتحاد عبر شبكة الويب الاجتماعية اللامركزية بأكملها.

يمنحك تشغيل Friendica على خادم VPS الخاص بك ملكية كاملة لهويتك وبياناتك الاجتماعية. أنت تختار القواعد، وتقرر الشبكات التي ستتحد معها، وتحتفظ بجميع المنشورات وجهات الاتصال والوسائط تحت سيطرتك المباشرة — بدون إعلانات وبدون منصة يمكن أن تختفي أو تغير شروطها غدًا.