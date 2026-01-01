نشر RomM بتثبيت بنقرة واحدة.
مدير ROM مستضاف ذاتيًا ينظم مجموعات الألعاب القديمة مع البيانات الوصفية وصور الأغلفة وطريقة اللعب القائمة على المتصفح.
اختر خطة VPS لـ RomM
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام RomM؟
RomM هي منصة شاملة لإدارة أقراص ROM المستضافة ذاتيًا تحول ملفات الألعاب المتناثرة إلى مكتبة منظمة وقابلة للبحث. تقوم تلقائيًا بإثراء مجموعتك بفن الغلاف ولقطات الشاشة والأوصاف من IGDB و MobyGames، وتدعم مئات المنصات من ألعاب الأركيد الكلاسيكية إلى وحدات التحكم الحديثة.
استضافة RomM ذاتيًا تعني أن مجموعة ألعابك تبقى على بنيتك التحتية الخاصة — لا توجد مخاوف بشأن شروط خدمة التخزين السحابي، ولا قيود على النطاق الترددي، ولا رسوم شهرية. أنت تتحكم في من يمكنه الوصول، وتنمو مكتبتك بلا حدود كلما أضفت منصات جديدة أو أكملت مجموعات.
الميزات الأساسية في RomM
بيانات تعريفية أوتوماتيكية
يجلب صور الأغلفة ولقطات الشاشة والأوصاف من IGDB و MobyGames، مما يلغي ساعات من الفهرسة اليدوية للمجموعات الكبيرة.
اللعب عبر المتصفح
العب الألعاب مباشرة في المتصفح عبر EmulatorJS و RuffleRS دون الحاجة لتثبيت محاكيات على كل جهاز.
دعم متعدد المنصات
ينظم مجموعات تمتد عبر NES، SNES، بلاي ستيشن، ألعاب الأركيد، ومئات المنصات الأخرى تحت واجهة موحدة واحدة.
أذونات المستخدم
ضوابط الوصول الدقيقة تتيح لك مشاركة مكتبتك مع العائلة أو الأصدقاء مع إبقاء الوظائف الإدارية مقيدة.
تجميع الألعاب متعددة الملفات
يكتشف ويجمع تلقائيًا العناوين متعددة الأقراص، والمتغيرات الإقليمية، والمراجعات بحيث تظهر كل لعبة كإدخال واحد.
لماذا تشغّل RomM على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.