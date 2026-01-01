RomM هي منصة شاملة لإدارة أقراص ROM المستضافة ذاتيًا تحول ملفات الألعاب المتناثرة إلى مكتبة منظمة وقابلة للبحث. تقوم تلقائيًا بإثراء مجموعتك بفن الغلاف ولقطات الشاشة والأوصاف من IGDB و MobyGames، وتدعم مئات المنصات من ألعاب الأركيد الكلاسيكية إلى وحدات التحكم الحديثة.

استضافة RomM ذاتيًا تعني أن مجموعة ألعابك تبقى على بنيتك التحتية الخاصة — لا توجد مخاوف بشأن شروط خدمة التخزين السحابي، ولا قيود على النطاق الترددي، ولا رسوم شهرية. أنت تتحكم في من يمكنه الوصول، وتنمو مكتبتك بلا حدود كلما أضفت منصات جديدة أو أكملت مجموعات.