نشر Cypht بنقرة واحدة.
عميل بريد ويب خفيف الوزن ومفتوح المصدر يوحد حسابات بريد إلكتروني متعددة وخلاصات الأخبار في واجهة واحدة سريعة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Cypht؟
Cypht هو عميل بريد ويب معياري ومفتوح المصدر مصمم للبساطة والسرعة. على عكس حلول بريد الويب الثقيلة، يجمع Cypht حسابات بريد إلكتروني متعددة من نوعي IMAP و POP3 جنبًا إلى جنب مع خلاصات أخبار RSS/Atom في عرض صندوق وارد واحد وموحد — مما يمنحك صورة كاملة لاتصالاتك دون الحاجة للتبديل بين الخدمات.
تم بناء Cypht على PHP مع قاعدة Alpine Linux، ويعمل بكفاءة على الأجهزة المتواضعة ويخزن إعدادات المستخدم في قاعدة بيانات لعمليات النشر الموثوقة متعددة المستخدمين. تعني بنيته القائمة على الوحدات أنك تقوم بتحميل الميزات التي تحتاجها فقط، مما يحافظ على واجهة نظيفة وبصمة صغيرة.
الميزات الأساسية في Cypht
تجميع الحسابات المتعددة
ربط حسابات بريد إلكتروني متعددة من نوعي IMAP و POP3 في عرض صندوق وارد موحد واحد لإدارة أسرع للبريد الإلكتروني.
تكامل موجز الأخبار
اجمع بين رسائل البريد الإلكتروني وموجزات أخبار RSS/Atom في واجهة واحدة، مما يقلل من عدد التطبيقات التي تحتاجها للبقاء على اطلاع.
عمارة معيارية
قم بتمكين الوحدات التي تحتاجها فقط — جهات الاتصال، والتقويمات، ومجلدات IMAP، وفلاتر Sieve، والمزيد — مما يحافظ على واجهة المستخدم بسيطة.
الجلسات المستندة إلى قاعدة البيانات
يخزن إعدادات المستخدم والجلسات في MariaDB لعمليات نشر متعددة المستخدمين موثوقة وقابلة للتوسع.
بصمة خفيفة الوزن
يعمل على Alpine Linux مع Nginx و PHP مدمجين في صورة واحدة بحجم ~290 ميجابايت، تتطلب الحد الأدنى من موارد خادم VPS الافتراضي.
لماذا تشغّل Cypht على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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