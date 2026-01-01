Jitsu هي منصة بيانات عملاء مفتوحة المصدر، مصممة للمهندسين كبديل مستضاف ذاتيًا لـ Segment. تلتقط أحداث المنتج والموقع الإلكتروني عبر حزم تطوير البرامج (SDKs) الأصلية، وتعالجها باستخدام دوال JavaScript بدون خادم، وتعيد توجيه النتائج إلى مستودعات البيانات وأدوات التسويق ونقاط نهاية HTTP المخصصة بزمن استجابة أقل من ثانية.

تضمن استضافة Jitsu ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء كل حمولة حدث ومعرف عميل وتكوين مسار عمل على بنيتك التحتية الخاصة — لا يوجد تسعير لكل حدث، ولا قيود على وحدة الإرسال القصوى (MTU)، ولا احتكار للمورد. يجمع هذا النشر مسار أحداث Jitsu الكامل (console, ingest, rotor, and bulker) جنبًا إلى جنب مع PostgreSQL و ClickHouse و MongoDB و Redpanda، مما يوفر لك منصة بيانات عملاء (CDP) جاهزة للإنتاج في مكدس Compose واحد.