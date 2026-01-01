نشر Jitsu بنقرة واحدة.
منصة بيانات العملاء مفتوحة المصدر التي تلتقط أحداث المنتج وتدفقها إلى مستودع البيانات الخاص بك وأدوات التسويق وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) في الوقت الفعلي.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Jitsu؟
Jitsu هي منصة بيانات عملاء مفتوحة المصدر، مصممة للمهندسين كبديل مستضاف ذاتيًا لـ Segment. تلتقط أحداث المنتج والموقع الإلكتروني عبر حزم تطوير البرامج (SDKs) الأصلية، وتعالجها باستخدام دوال JavaScript بدون خادم، وتعيد توجيه النتائج إلى مستودعات البيانات وأدوات التسويق ونقاط نهاية HTTP المخصصة بزمن استجابة أقل من ثانية.
تضمن استضافة Jitsu ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء كل حمولة حدث ومعرف عميل وتكوين مسار عمل على بنيتك التحتية الخاصة — لا يوجد تسعير لكل حدث، ولا قيود على وحدة الإرسال القصوى (MTU)، ولا احتكار للمورد. يجمع هذا النشر مسار أحداث Jitsu الكامل (console, ingest, rotor, and bulker) جنبًا إلى جنب مع PostgreSQL و ClickHouse و MongoDB و Redpanda، مما يوفر لك منصة بيانات عملاء (CDP) جاهزة للإنتاج في مكدس Compose واحد.
الميزات الأساسية في Jitsu
تدفق الأحداث في الوقت الحقيقي
يرسل الأحداث الملتقطة إلى مستودعات البيانات ووجهات SaaS في غضون ثوانٍ، مما يدعم لوحات المعلومات المباشرة والجماهير وتحليلات المنتج.
وجهات المستودعات الأصلية
يقوم بتحميل الأحداث مباشرة إلى Snowflake و BigQuery و Redshift و ClickHouse و Postgres و S3 مع إدارة المخطط المضمنة — لا توجد أداة ETL منفصلة مطلوبة.
دوال JavaScript
تصفية الأحداث وإثرائها وإعادة تشكيلها باستخدام دوال JavaScript مخصصة تعمل على جانب الخادم قبل أن تصل الأحداث إلى الوجهات.
موصلات المصدر
اسحب البيانات من قواعد البيانات وواجهات برمجة تطبيقات SaaS والملفات باستخدام موصلات Singer و Airbyte للاستيعاب الدفعي جنبًا إلى جنب مع التدفقات في الوقت الفعلي.
تخزين ملف تعريف المستخدم
الحفاظ على ملفات تعريف موحدة للزوار والمستخدمين في MongoDB لحالات استخدام حل الهوية عبر الأجهزة، والتجزئة، والتخصيص.
الخصوصية ذاتية الاستضافة
احتفظ ببيانات أحداث العملاء والمعرفات والمعلومات الشخصية (PII) داخل خادمك الافتراضي الخاص (VPS) — جيتسو لا يتصل بالخارج أبدًا ولا يضيف أي بائعين خارجيين إلى مسار بياناتك.
لماذا تشغّل Jitsu على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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