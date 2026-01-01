خصم يصل إلى 68% على Jitsu

نشر Jitsu بنقرة واحدة.

منصة بيانات العملاء مفتوحة المصدر التي تلتقط أحداث المنتج وتدفقها إلى مستودع البيانات الخاص بك وأدوات التسويق وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) في الوقت الفعلي.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Jitsu بنقرة واحدة.

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خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Jitsu؟

Jitsu هي منصة بيانات عملاء مفتوحة المصدر، مصممة للمهندسين كبديل مستضاف ذاتيًا لـ Segment. تلتقط أحداث المنتج والموقع الإلكتروني عبر حزم تطوير البرامج (SDKs) الأصلية، وتعالجها باستخدام دوال JavaScript بدون خادم، وتعيد توجيه النتائج إلى مستودعات البيانات وأدوات التسويق ونقاط نهاية HTTP المخصصة بزمن استجابة أقل من ثانية.

تضمن استضافة Jitsu ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء كل حمولة حدث ومعرف عميل وتكوين مسار عمل على بنيتك التحتية الخاصة — لا يوجد تسعير لكل حدث، ولا قيود على وحدة الإرسال القصوى (MTU)، ولا احتكار للمورد. يجمع هذا النشر مسار أحداث Jitsu الكامل (console, ingest, rotor, and bulker) جنبًا إلى جنب مع PostgreSQL و ClickHouse و MongoDB و Redpanda، مما يوفر لك منصة بيانات عملاء (CDP) جاهزة للإنتاج في مكدس Compose واحد.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Jitsu

تدفق الأحداث في الوقت الحقيقي

يرسل الأحداث الملتقطة إلى مستودعات البيانات ووجهات SaaS في غضون ثوانٍ، مما يدعم لوحات المعلومات المباشرة والجماهير وتحليلات المنتج.

وجهات المستودعات الأصلية

يقوم بتحميل الأحداث مباشرة إلى Snowflake و BigQuery و Redshift و ClickHouse و Postgres و S3 مع إدارة المخطط المضمنة — لا توجد أداة ETL منفصلة مطلوبة.

دوال JavaScript

تصفية الأحداث وإثرائها وإعادة تشكيلها باستخدام دوال JavaScript مخصصة تعمل على جانب الخادم قبل أن تصل الأحداث إلى الوجهات.

موصلات المصدر

اسحب البيانات من قواعد البيانات وواجهات برمجة تطبيقات SaaS والملفات باستخدام موصلات Singer و Airbyte للاستيعاب الدفعي جنبًا إلى جنب مع التدفقات في الوقت الفعلي.

تخزين ملف تعريف المستخدم

الحفاظ على ملفات تعريف موحدة للزوار والمستخدمين في MongoDB لحالات استخدام حل الهوية عبر الأجهزة، والتجزئة، والتخصيص.

الخصوصية ذاتية الاستضافة

احتفظ ببيانات أحداث العملاء والمعرفات والمعلومات الشخصية (PII) داخل خادمك الافتراضي الخاص (VPS) — جيتسو لا يتصل بالخارج أبدًا ولا يضيف أي بائعين خارجيين إلى مسار بياناتك.

لماذا تشغّل Jitsu على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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ابدأ محليًا. وتوسّع عالميًا

اختر موقع خادم قريبًا من جمهورك لتحسين سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀

Noel
Noel

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Omkar
Omkar

تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.

Sylvain
Sylvain

شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.

Herriman
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الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.

ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

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