نشر Overleaf بتثبيت بنقرة واحدة.
محرر LaTeX تعاوني مفتوح المصدر للكتابة العلمية والأوراق البحثية والمستندات التقنية.
اختر خطة VPS لـ Overleaf
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Overleaf؟
Overleaf هو محرر LaTeX تعاوني قائم على المتصفح يستخدمه ملايين الباحثين والأكاديميين والمهندسين في جميع أنحاء العالم. إنه يستبدل تثبيتات LaTeX المحلية ببيئة قائمة على السحابة حيث يمكن للفرق كتابة المستندات وتجميعها ومراجعتها في الوقت الفعلي - مع دعم LaTeX الكامل بما في ذلك الحزم المخصصة وBibTeX والإحالة المرجعية.
تتيح استضافة Overleaf ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بالبحوث الحساسة والمخطوطات الخاصة والوثائق المؤسسية تحت سيطرتك الكاملة. تحصل على نفس التعاون في الوقت الفعلي وخط أنابيب تجميع LaTeX الغني مثل الخدمة السحابية، دون أن تغادر البيانات بنيتك التحتية أو تتطلب اشتراكات SaaS لكل مقعد.
الميزات الأساسية في Overleaf
التعاون في الوقت الفعلي
يعدّل عدة مؤلفين نفس مستند LaTeX في وقت واحد، مع ظهور التغييرات فورًا لجميع المتعاونين.
تجميع LaTeX كامل
يقوم بتجميع المستندات باستخدام pdfLaTeX و XeLaTeX و LuaLaTeX، بما في ذلك دعم الحزم المخصصة، ومراجع BibTeX و Biber.
سجل الإصدار
يتم الاحتفاظ بكل إصدار محفوظ من المستند، مما يتيح لك مقارنة التغييرات واستعادة أي حالة سابقة لمشروعك.
مكتبة نماذج غنية
ابدأ مستندات جديدة من مكتبة مدمجة من قوالب أكاديمية ومجلات وأطروحات وعروض تقديمية بدون إعداد يدوي.
تتبع التغييرات
راجع التعديلات الفردية من المتعاونين واقبلها أو ارفضها، بما يتوافق مع سير عمل المراجعة المستخدمة في النشر الأكاديمي.
دمج Git
ادفع واسحب المشاريع من مستودعات Git، مما يتيح سير عمل التحرير المحلي جنبًا إلى جنب مع المحرر المستند إلى المتصفح.
لماذا تشغّل Overleaf على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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