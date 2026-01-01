Parseable هي بحيرة بيانات مفتوحة المصدر للمراقبة، مصممة خصيصًا للسجلات والمقاييس والتتبع. مكتوبة بلغة Rust وتخزن البيانات في Apache Parquet، تستوعب كميات كبيرة من بيانات القياس عن بعد بجزء بسيط من تكلفة مكدسات التسجيل التقليدية، مع الحفاظ على سرعة أداء الاستعلام من خلال التخزين المؤقت الذكي والتخزين العمودي.

تمنحك استضافة Parseable ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) واجهة خلفية مراقبة كاملة تحت سيطرتك الخاصة: واجهة برمجة تطبيقات (API) لاستيعاب HTTP متوافقة مع OpenTelemetry، ومحرك استعلام مدمج يدعم SQL، ولوحات معلومات، وتنبيهات، وصلاحيات وصول قائمة على الأدوار — كل ذلك بدون رسوم استيعاب لكل جيجابايت، أو احتكار الموردين، أو إرسال بيانات السجل الحساسة إلى مزودي SaaS من جهات خارجية.