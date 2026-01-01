نشر Parseable بنقرة واحدة.
بحيرة بيانات مراقبة عالية الأداء للسجلات والمقاييس والتتبعات مبنية بلغة Rust فوق Apache Parquet.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Parseable؟
Parseable هي بحيرة بيانات مفتوحة المصدر للمراقبة، مصممة خصيصًا للسجلات والمقاييس والتتبع. مكتوبة بلغة Rust وتخزن البيانات في Apache Parquet، تستوعب كميات كبيرة من بيانات القياس عن بعد بجزء بسيط من تكلفة مكدسات التسجيل التقليدية، مع الحفاظ على سرعة أداء الاستعلام من خلال التخزين المؤقت الذكي والتخزين العمودي.
تمنحك استضافة Parseable ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) واجهة خلفية مراقبة كاملة تحت سيطرتك الخاصة: واجهة برمجة تطبيقات (API) لاستيعاب HTTP متوافقة مع OpenTelemetry، ومحرك استعلام مدمج يدعم SQL، ولوحات معلومات، وتنبيهات، وصلاحيات وصول قائمة على الأدوار — كل ذلك بدون رسوم استيعاب لكل جيجابايت، أو احتكار الموردين، أو إرسال بيانات السجل الحساسة إلى مزودي SaaS من جهات خارجية.
الميزات الأساسية في Parseable
تخزين أصلي لـ Parquet
تخزين الأحداث المستوعبة كملفات Apache Parquet عمودية للاستعلامات التحليلية السريعة والضغط الهائل مقارنةً بـ JSON الخام.
OpenTelemetry جاهز
اقبل السجلات والمقاييس والتتبعات عبر بروتوكول OpenTelemetry بحيث يمكن للمجمعات وحزم SDK الحالية شحن البيانات دون تغييرات في الكود.
محرك استعلام SQL
استعلم عن بيانات القياس عن بعد باستخدام لغة SQL القياسية (ANSI SQL) المألوفة عبر أي نطاق زمني، مع استجابة في أقل من ثانية على الحقول المفهرسة وعمليات الفحص المقسمة.
لوحات معلومات مدمجة
أنشئ لوحات معلومات تفاعلية واستعلامات محفوظة مباشرة داخل Parseable دون الحاجة إلى إضافة أداة تصور منفصلة.
تنبيهات و RBAC
تحديد التنبيهات المستندة إلى العتبة على تدفقات السجلات ومنح وصولاً محدودًا للفرق عبر التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار على التدفقات والمستأجرين.
الاحتفاظ الفعال من حيث التكلفة
تحافظ ذاكرة التخزين المؤقت الذكية والتخزين المتدرج على البيانات الحديثة جاهزة للاستعلامات، بينما تظل الأقسام القديمة مضغوطة على القرص للاحتفاظ بها لفترة طويلة.
لماذا تشغّل Parseable على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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