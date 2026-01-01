نشر Convex بنقرة واحدة.
منصة قاعدة بيانات تفاعلية مفتوحة المصدر مع استعلامات في الوقت الفعلي، ومعاملات ACID، ووظائف بدون خادم للتطبيقات الحديثة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Convex؟
Convex هي منصة قاعدة بيانات تفاعلية تعيد تصور بنية الواجهة الخلفية للتطبيقات الحديثة. تجمع بين قاعدة بيانات مستندات مع اشتراكات استعلام في الوقت الفعلي، ومعاملات ACID، ووظائف بدون خادم تعمل مباشرة جنبًا إلى جنب مع بياناتك — كل ذلك في منصة متكاملة واحدة. عندما تتغير البيانات، يتم تحديث كل عميل مشترك تلقائيًا دون الحاجة إلى الاستقصاء أو الإدارة اليدوية لـ WebSocket.
تستضيف Convex ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك قوة حوسبة مخصصة لأداء قاعدة بيانات متسق وسيادة كاملة على البيانات، وهو أمر بالغ الأهمية للتطبيقات التي تتعامل مع بيانات المستخدم الخاضعة للوائح الخصوصية. يتضمن هذا النشر الواجهة الخلفية لـ Convex لتخزين البيانات وتنفيذ الوظائف، ولوحة المعلومات لإدارة قاعدة البيانات الخاصة بك، ومراقبة الاستعلامات، ونشر الوظائف بدون خادم. بعد الإطلاق الأول، قم بإنشاء مفتاح مسؤول عن طريق تشغيل: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh
الميزات الأساسية في Convex
استعلامات تفاعلية في الوقت الفعلي
ترسل الاستعلامات التحديثات تلقائيًا إلى العملاء المتصلين لحظة تغير البيانات، دون الحاجة إلى استقصاء أو رمز WebSocket يدوي.
معاملات ACID
تتميز كل عملية كتابة بأنها معاملات كاملة، مما يضمن اتساق البيانات عبر التحديثات المتزامنة في تطبيقات متعددة المستخدمين.
الدوال بدون خادم
اكتب منطق الواجهة الخلفية كدوال TypeScript تعمل مباشرة داخل محرك قاعدة البيانات، والموجودة مع بياناتك.
تخزين الملفات المُدمج
قم بتخزين الملفات وتقديمها بشكل أصلي دون الحاجة إلى تكوين خدمة تخزين كائنات منفصلة أو دمج CDN.
تصحيح الأخطاء بالسفر عبر الزمن
افحص حالات البيانات التاريخية وأعد تشغيل الاستعلامات السابقة لتشخيص الأخطاء دون إعادة إنتاجها في بيئة الإنتاج.
لماذا تشغّل Convex على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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