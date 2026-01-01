Medusa هو خادم أتمتة طويل الأمد، يتم صيانته بواسطة المجتمع، لمكتبات المسلسلات التلفزيونية. يتتبع المسلسلات التي تتابعها، ويراقب فهارس Usenet ومتتبعات التورنت لإصدارات الحلقات الجديدة، ويقوم بتنزيل الملفات المطابقة عبر برنامج التنزيل الحالي الخاص بك، ثم يعيد تسميتها، ويضيف لها علامات، وينقلها إلى مكتبتك — كل ذلك يتم من خلال واجهة مستخدم ويب مصقولة مستوحاة من SickBeard وSickChill.

تضمن استضافة Medusa ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تشغيل أتمتة التلفزيون لديك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بحيث تظهر الحلقات في مكتبتك بعد دقائق من إصدارها. يتكامل بشكل طبيعي مع Plex وJellyfin وEmby ونظام Servarr البيئي الأوسع، ويعمل مع كل فهرس Newznab وTorznab تقريبًا من خلال الإضافات الأصلية.