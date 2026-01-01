نشر ميدوسا بتثبيت بنقرة واحدة.
مدير مكتبة الفيديو التلقائي للمسلسلات التلفزيونية — يجلب حلقات جديدة لحظة ظهورها على الفهارس.
اختر خطة VPS لـ Medusa
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Medusa؟
Medusa هو خادم أتمتة طويل الأمد، يتم صيانته بواسطة المجتمع، لمكتبات المسلسلات التلفزيونية. يتتبع المسلسلات التي تتابعها، ويراقب فهارس Usenet ومتتبعات التورنت لإصدارات الحلقات الجديدة، ويقوم بتنزيل الملفات المطابقة عبر برنامج التنزيل الحالي الخاص بك، ثم يعيد تسميتها، ويضيف لها علامات، وينقلها إلى مكتبتك — كل ذلك يتم من خلال واجهة مستخدم ويب مصقولة مستوحاة من SickBeard وSickChill.
تضمن استضافة Medusa ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تشغيل أتمتة التلفزيون لديك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بحيث تظهر الحلقات في مكتبتك بعد دقائق من إصدارها. يتكامل بشكل طبيعي مع Plex وJellyfin وEmby ونظام Servarr البيئي الأوسع، ويعمل مع كل فهرس Newznab وTorznab تقريبًا من خلال الإضافات الأصلية.
الميزات الأساسية في Medusa
تتبع العروض والحلقات
أضف مسلسلات من TVDB أو TVMaze أو IMDb، ويراقب Medusa كل موسم بحثًا عن حلقات جديدة فور ظهورها على الفهارس.
ملفات تعريف تفضيلات الجودة
حدد تفضيلات الجودة والدقة وبرنامج الترميز واللغة لكل عرض حتى يفوز الإصدار المناسب عند ظهور عدة مرشحين.
دعم المفهرس الأصلي
مكونات إضافية مدمجة لفهارس Newznab و Torznab، بالإضافة إلى الدعم المباشر لـ NZBGet و SABnzbd و Transmission و qBittorrent و Deluge و rTorrent.
بحث عن عنوان فرعي
يبحث في OpenSubtitles و Addic7ed و Podnapisi عن ترجمات مطابقة بلغتك المفضلة بعد كل تنزيل.
أتمتة المعالجة اللاحقة
يعيد تسمية الملفات التي تم تنزيلها، ويضيف لها علامات، وينقلها إلى تخطيطات مجلدات متوافقة مع Plex/Jellyfin/Emby دون الحاجة إلى فرز يدوي.
لماذا تشغّل Medusa على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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