نشر Apache Solr بنقرة واحدة.
منصة بحث مفتوحة المصدر على مستوى المؤسسات تدعم البحث بالنص الكامل، والتنقل متعدد الأوجه، والفهرسة في الوقت الفعلي لأي تطبيق.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Apache Solr؟
Apache Solr هو منصة بحث مفتوحة المصدر ومُجربة، مبنية على Apache Lucene، وتستخدمها آلاف المؤسسات حول العالم. تتعامل مع البحث بالنص الكامل، والتصفح الموجه، وتمييز النتائج، والبحث المكاني، ومعالجة المستندات الغنية — كل ذلك من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST (REST API) التي تعمل مع أي لغة أو إطار عمل.
تمنحك استضافة Solr ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في البنية التحتية للبحث لديك، وخصوصية البيانات، وتحسين الأداء دون رسوم لكل استعلام أو قيود على المورد. سواء كنت بحاجة إلى بحث الموقع، أو اكتشاف منتجات التجارة الإلكترونية، أو استرجاع مستندات المؤسسات، فإن نظام Solr البيئي الناضج ومخططه القابل للتوسيع يجعله أساسًا مثبتًا.
الميزات الأساسية في Apache Solr
البحث بالنص الكامل
تحليل النصوص المدعوم بـ Lucene، مع تقسيم الكلمات، والتجذيع، والمرادفات، وضبط الصلة، يقدم نتائج دقيقة عبر مجموعات المستندات الكبيرة.
التصفح الموجه
تتيح التصفية الأصلية للمستخدمين التعمق حسب الفئة، السعر، التاريخ، أو أي حقل مفهرس — وهو المحرك القياسي وراء واجهات التجارة الإلكترونية وواجهات تصفية المحتوى.
الفهرسة في الوقت الفعلي
تصبح المستندات التي يتم إيداعها في الفهرس قابلة للبحث في غضون ثوانٍ، مما يدعم البحث شبه الفوري للتطبيقات التي تتطلب نتائج حديثة.
معالجة المستندات الغنية
يقوم تكامل Apache Tika المدمج تلقائيًا باستخراج وفهرسة النصوص من ملفات PDF ومستندات Word و HTML وأكثر من ألف تنسيق ملف آخر.
REST API
استعلم عن الفهرس وقم بتحديثه عبر HTTP باستخدام استجابات JSON أو XML أو CSV — لا تتطلب مكتبة عميل خاصة بـ Solr للتكامل مع أي مكدس.
لماذا تشغّل Apache Solr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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