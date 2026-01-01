Apache Solr هو منصة بحث مفتوحة المصدر ومُجربة، مبنية على Apache Lucene، وتستخدمها آلاف المؤسسات حول العالم. تتعامل مع البحث بالنص الكامل، والتصفح الموجه، وتمييز النتائج، والبحث المكاني، ومعالجة المستندات الغنية — كل ذلك من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST (REST API) التي تعمل مع أي لغة أو إطار عمل.

تمنحك استضافة Solr ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في البنية التحتية للبحث لديك، وخصوصية البيانات، وتحسين الأداء دون رسوم لكل استعلام أو قيود على المورد. سواء كنت بحاجة إلى بحث الموقع، أو اكتشاف منتجات التجارة الإلكترونية، أو استرجاع مستندات المؤسسات، فإن نظام Solr البيئي الناضج ومخططه القابل للتوسيع يجعله أساسًا مثبتًا.