خصم يصل إلى 68% على Apache Solr

نشر Apache Solr بنقرة واحدة.

منصة بحث مفتوحة المصدر على مستوى المؤسسات تدعم البحث بالنص الكامل، والتنقل متعدد الأوجه، والفهرسة في الوقت الفعلي لأي تطبيق.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319 /الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Apache Solr بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ Apache Solr

خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£7,656 (السعر العادي E£21,096). يتم التجديد بسعر E£529/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£10,296 (السعر العادي E£26,856). يتم التجديد بسعر E£639/الشهر.
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£14,136 (السعر العادي E£44,616). يتم التجديد بسعر E£1,279/الشهر.
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£28,056 (السعر العادي E£78,936). يتم التجديد بسعر E£2,329/الشهر.
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£7,656 (السعر العادي E£21,096). يتم التجديد بسعر E£529/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£10,296 (السعر العادي E£26,856). يتم التجديد بسعر E£639/الشهر.
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£14,136 (السعر العادي E£44,616). يتم التجديد بسعر E£1,279/الشهر.
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£28,056 (السعر العادي E£78,936). يتم التجديد بسعر E£2,329/الشهر.
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Apache Solr؟

Apache Solr هو منصة بحث مفتوحة المصدر ومُجربة، مبنية على Apache Lucene، وتستخدمها آلاف المؤسسات حول العالم. تتعامل مع البحث بالنص الكامل، والتصفح الموجه، وتمييز النتائج، والبحث المكاني، ومعالجة المستندات الغنية — كل ذلك من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST (REST API) التي تعمل مع أي لغة أو إطار عمل.

تمنحك استضافة Solr ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في البنية التحتية للبحث لديك، وخصوصية البيانات، وتحسين الأداء دون رسوم لكل استعلام أو قيود على المورد. سواء كنت بحاجة إلى بحث الموقع، أو اكتشاف منتجات التجارة الإلكترونية، أو استرجاع مستندات المؤسسات، فإن نظام Solr البيئي الناضج ومخططه القابل للتوسيع يجعله أساسًا مثبتًا.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Apache Solr

البحث بالنص الكامل

تحليل النصوص المدعوم بـ Lucene، مع تقسيم الكلمات، والتجذيع، والمرادفات، وضبط الصلة، يقدم نتائج دقيقة عبر مجموعات المستندات الكبيرة.

التصفح الموجه

تتيح التصفية الأصلية للمستخدمين التعمق حسب الفئة، السعر، التاريخ، أو أي حقل مفهرس — وهو المحرك القياسي وراء واجهات التجارة الإلكترونية وواجهات تصفية المحتوى.

الفهرسة في الوقت الفعلي

تصبح المستندات التي يتم إيداعها في الفهرس قابلة للبحث في غضون ثوانٍ، مما يدعم البحث شبه الفوري للتطبيقات التي تتطلب نتائج حديثة.

معالجة المستندات الغنية

يقوم تكامل Apache Tika المدمج تلقائيًا باستخراج وفهرسة النصوص من ملفات PDF ومستندات Word و HTML وأكثر من ألف تنسيق ملف آخر.

REST API

استعلم عن الفهرس وقم بتحديثه عبر HTTP باستخدام استجابات JSON أو XML أو CSV — لا تتطلب مكتبة عميل خاصة بـ Solr للتكامل مع أي مكدس.

لماذا تشغّل Apache Solr على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
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أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.

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