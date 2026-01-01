نشر SnapOtter بنقرة واحدة.
مجموعة معالجة الصور المستضافة ذاتيًا مع أكثر من 55 أداة، وميزات الذكاء الاصطناعي المحلية، وخطوط أنابيب الدفعات — لا تغادر الصور خادمك أبدًا.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام SnapOtter؟
SnapOtter هي منصة لمعالجة الصور ذاتية الاستضافة تجمع بين مجموعة أدوات تحرير شاملة — تغيير الحجم، القص، الضغط، التحويل، إضافة العلامات المائية، والمزيد — مع إمكانيات الذكاء الاصطناعي المحلية بما في ذلك إزالة الخلفية، تحسين دقة الصور، OCR، واستعادة الصور. تتم جميع عمليات المعالجة على الخادم الخاص بك باستخدام CPU أو GPU، لذلك لا تمر الملفات الأصلية والنتائج أبدًا عبر خدمات خارجية.
مع دعم لأكثر من 55 تنسيق إدخال بما في ذلك 23 تنسيق RAW للكاميرا و 14 تنسيق إخراج، يتعامل SnapOtter مع كل شيء بدءًا من التعديلات السريعة للصور الفردية وصولاً إلى مهام سير العمل المعقدة التي يتم إنشاؤها باستخدام منشئ المسارات المرئي الخاص به. واجهة REST API مع وثائق Swagger التفاعلية تجعل دمج معالجة الصور في أي تطبيق أو أتمتة أمرًا سهلاً ومباشرًا.
الميزات الأساسية في SnapOtter
دعم أكثر من 55 تنسيقًا
يعالج JPEG، PNG، WebP، AVIF، TIFF، PDF، SVG، 23 تنسيق RAW للكاميرا، والمزيد — يحول بين أي تنسيق مدعوم في عملية واحدة.
معالجة الذكاء الاصطناعي المحلي
إزالة الخلفية، تحسين دقة الصورة، OCR، تحسين الوجه، واستعادة الصور تعمل بالكامل على وحدة المعالجة المركزية (CPU) أو وحدة معالجة الرسوميات (GPU) الخاصة بخادمك الافتراضي الخاص (VPS) — لا توجد مكالمات API خارجية أو مشاركة بيانات.
منشئ خط أنابيب مرئي
ربط عمليات صور متعددة في مسارات عمل قابلة لإعادة الاستخدام لمعالجة الدفعات، بحيث تعمل مهام سير العمل المتكررة تلقائيًا دون خطوات يدوية في كل مرة.
REST API مع وثائق
يمكن الوصول إلى كل أداة عبر واجهة برمجة تطبيقات REST موثقة مع واجهة مستخدم Swagger تفاعلية على /api/docs، مما يسهل دمج معالجة الصور في التطبيقات والبرامج النصية.
معالجة دفعية
تحميل وتحويل مجلدات كاملة من الصور في مهمة واحدة، مع تطبيق نفس العمليات على مئات الملفات في وقت واحد.
لماذا تشغّل SnapOtter على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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