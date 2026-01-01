SnapOtter هي منصة لمعالجة الصور ذاتية الاستضافة تجمع بين مجموعة أدوات تحرير شاملة — تغيير الحجم، القص، الضغط، التحويل، إضافة العلامات المائية، والمزيد — مع إمكانيات الذكاء الاصطناعي المحلية بما في ذلك إزالة الخلفية، تحسين دقة الصور، OCR، واستعادة الصور. تتم جميع عمليات المعالجة على الخادم الخاص بك باستخدام CPU أو GPU، لذلك لا تمر الملفات الأصلية والنتائج أبدًا عبر خدمات خارجية.

مع دعم لأكثر من 55 تنسيق إدخال بما في ذلك 23 تنسيق RAW للكاميرا و 14 تنسيق إخراج، يتعامل SnapOtter مع كل شيء بدءًا من التعديلات السريعة للصور الفردية وصولاً إلى مهام سير العمل المعقدة التي يتم إنشاؤها باستخدام منشئ المسارات المرئي الخاص به. واجهة REST API مع وثائق Swagger التفاعلية تجعل دمج معالجة الصور في أي تطبيق أو أتمتة أمرًا سهلاً ومباشرًا.