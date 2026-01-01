نشر Kestra بنقرة واحدة.
منصة تنسيق سير العمل مفتوحة المصدر تتيح لك إنشاء وجدولة ومراقبة مسارات البيانات وسير عمل الأتمتة باستخدام محرر مرئي.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Kestra؟
Kestra هي منصة مفتوحة المصدر لتنسيق سير العمل تعتمد على الأحداث، مصممة للمهندسين الذين يحتاجون إلى جدولة وتشغيل ومراقبة مسارات العمل المعقدة دون كتابة تعليمات برمجية للبنية التحتية المتكررة. تجمع المنصة بين تعريف سير العمل القائم على YAML التصريحي ومحرر مرئي في الوقت الفعلي، ورسم بياني حي للطبولوجيا، وإعادة تشغيل التنفيذ — مما يجعلها سهلة الاستخدام للمبتدئين وقوية بما يكفي لفرق هندسة البيانات واسعة النطاق.
يمنحك استضافة Kestra ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) عددًا غير محدود من مهام سير العمل، وسيادة كاملة على البيانات، والقدرة على الاتصال بأي خدمة داخلية أو قاعدة بيانات دون الكشف عن بيانات الاعتماد لمورد SaaS. تغطي مكتبة المكونات الإضافية المضمنة أكثر من 400 عملية تكامل جاهزة للاستخدام.
الميزات الأساسية في Kestra
محرر سير العمل المرئي
قم بإنشاء وتعديل سير العمل في عرض طوبولوجي قائم على المتصفح يعرض مباشرةً أثناء كتابتك لـ YAML — لا حاجة لأداة رسم تخطيطي منفصلة.
مشغلات مدفوعة بالأحداث
تشغيل مهام سير العمل بناءً على جداول زمنية، أو خطافات الويب، أو وصول الملفات، أو أحداث قائمة انتظار الرسائل، أو تغييرات قاعدة البيانات باستخدام أنواع المشغلات المضمنة.
400+ الإضافات
الاتصال بـ AWS, GCP, Azure, Kubernetes, dbt, Spark, BigQuery, Snowflake, HTTP APIs، وعشرات قواعد البيانات دون كتابة رمز الموصل.
إعادة تشغيل التنفيذ
أعد تشغيل أي تنفيذ سابق من أي مهمة، وافحص المدخلات والمخرجات في كل خطوة، وقم بتصحيح الأخطاء دون إعادة تشغيل المسار بأكمله.
تنفيذ المهام المتوازية
تشغيل مجموعات المهام بالتوازي أو بالتسلسل ضمن سير العمل نفسه لزيادة الإنتاجية إلى أقصى حد وتقليل زمن انتقال خط الأنابيب من البداية إلى النهاية.
لماذا تشغّل Kestra على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.