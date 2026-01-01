Kestra هي منصة مفتوحة المصدر لتنسيق سير العمل تعتمد على الأحداث، مصممة للمهندسين الذين يحتاجون إلى جدولة وتشغيل ومراقبة مسارات العمل المعقدة دون كتابة تعليمات برمجية للبنية التحتية المتكررة. تجمع المنصة بين تعريف سير العمل القائم على YAML التصريحي ومحرر مرئي في الوقت الفعلي، ورسم بياني حي للطبولوجيا، وإعادة تشغيل التنفيذ — مما يجعلها سهلة الاستخدام للمبتدئين وقوية بما يكفي لفرق هندسة البيانات واسعة النطاق.

يمنحك استضافة Kestra ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) عددًا غير محدود من مهام سير العمل، وسيادة كاملة على البيانات، والقدرة على الاتصال بأي خدمة داخلية أو قاعدة بيانات دون الكشف عن بيانات الاعتماد لمورد SaaS. تغطي مكتبة المكونات الإضافية المضمنة أكثر من 400 عملية تكامل جاهزة للاستخدام.