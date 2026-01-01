نشر Sonarr بنقرة واحدة.
مدير آلي لمجموعة المسلسلات التلفزيونية يراقب ويحمل ويعيد تسمية وينظم الحلقات من يوزنت والتورنت.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Sonarr؟
Sonarr هو مدير شامل لمجموعات المسلسلات التلفزيونية ومسجل فيديو شخصي لمستخدمي Usenet وBitTorrent. يراقب خلاصات RSS لإصدارات الحلقات الجديدة، ويقوم بتنزيلها تلقائيًا عبر عميل التنزيل المفضل لديك، وينظم الملفات الناتجة بتسمية متسقة — كل ذلك دون تدخل يدوي. بصفته عضوًا أساسيًا في مجموعة arr، يتكامل Sonarr بسلاسة مع Radarr و Prowlarr وخوادم الوسائط مثل Plex و Jellyfin.
نشر Sonarr على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يعني أنه يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويلتقط الإصدارات الجديدة لحظة ظهورها حتى عندما يكون جهاز الكمبيوتر المنزلي الخاص بك متوقفًا. يحمي التخزين الدائم تكوينات مكتبتك وملفات تعريف الجودة، بينما تتيح واجهة برمجة تطبيقات REST التكامل مع أدوات إدارة الطلبات لبناء نظام بيئي إعلامي منزلي مؤتمت بالكامل.
الميزات الأساسية في Sonarr
مراقبة تلقائية للحالات
يتتبع الحلقات القادمة عبر خلاصات RSS ويقوم بتنزيلها تلقائيًا فور توفر الإصدارات الجديدة.
إدارة ملفات الجودة
حدد الدقة المفضلة وبرامج الترميز وأحجام الملفات لكل سلسلة، ودع Sonarr يقوم بالترقية إلى إصدارات أفضل تلقائيًا عند ظهورها.
تحميل تكامل العميل
يتصل بـ qBittorrent، وTransmission، وDeluge، وSABnzbd، وNZBGet، والمزيد — ويدعم كلاً من سير عمل التورنت ويوزنت من واجهة واحدة.
مزامنة خادم الوسائط
يقوم بتشغيل تحديثات المكتبة التلقائية في Plex و Jellyfin و Emby و Kodi بعد كل عملية تنزيل، مما يحافظ على تحديث خادم الوسائط الخاص بك دون الحاجة إلى تحديثات يدوية.
معالجة الحزم الموسمية
يقوم بمعالجة ذكية لتنزيلات حزم المواسم عن طريق استخراج الحلقات الفردية ومطابقتها مع إدخالات المسلسلات المراقبة.
لماذا تشغّل Sonarr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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