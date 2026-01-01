Sonarr هو مدير شامل لمجموعات المسلسلات التلفزيونية ومسجل فيديو شخصي لمستخدمي Usenet وBitTorrent. يراقب خلاصات RSS لإصدارات الحلقات الجديدة، ويقوم بتنزيلها تلقائيًا عبر عميل التنزيل المفضل لديك، وينظم الملفات الناتجة بتسمية متسقة — كل ذلك دون تدخل يدوي. بصفته عضوًا أساسيًا في مجموعة arr، يتكامل Sonarr بسلاسة مع Radarr و Prowlarr وخوادم الوسائط مثل Plex و Jellyfin.

نشر Sonarr على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يعني أنه يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويلتقط الإصدارات الجديدة لحظة ظهورها حتى عندما يكون جهاز الكمبيوتر المنزلي الخاص بك متوقفًا. يحمي التخزين الدائم تكوينات مكتبتك وملفات تعريف الجودة، بينما تتيح واجهة برمجة تطبيقات REST التكامل مع أدوات إدارة الطلبات لبناء نظام بيئي إعلامي منزلي مؤتمت بالكامل.