Chevereto هي منصة ناضجة لاستضافة الصور والفيديو ذاتية الاستضافة، موثوق بها من قبل المجتمعات منذ عام 2007. توفر كل ما يلزم لتشغيل موقع كامل الميزات لمشاركة الوسائط - تسجيل المستخدمين، والملفات الشخصية، والمصادقة الثنائية، وتنظيم الوسائط المتقدم من خلال الفئات والعلامات والألبومات، بالإضافة إلى ضوابط خصوصية دقيقة لكل عملية تحميل للمحتوى العام أو الخاص أو المحمي بكلمة مرور.

يضمن تشغيل Chevereto على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) أن تكون كل عملية تحميل، وحساب مستخدم، وتدفق إيرادات تحت سيطرتك الكاملة دون رسوم لكل صورة أو قيود على المحتوى. يجمع هذا القالب Chevereto مع MariaDB لبيانات تعريف المحتوى و Redis لتخزين الجلسات والذاكرة المؤقتة السريع، بينما يتعامل Traefik مع توجيه HTTPS تلقائيًا بحيث تكون المنصة جاهزة لقبول أول عملية تحميل في دقائق.