نشر Chevereto بنقرة واحدة.
منصة ذاتية الاستضافة لمشاركة الصور والفيديوهات، لبناء مجتمع وسائط خاص بك على غرار Imgur أو Flickr.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Chevereto؟
Chevereto هي منصة ناضجة لاستضافة الصور والفيديو ذاتية الاستضافة، موثوق بها من قبل المجتمعات منذ عام 2007. توفر كل ما يلزم لتشغيل موقع كامل الميزات لمشاركة الوسائط - تسجيل المستخدمين، والملفات الشخصية، والمصادقة الثنائية، وتنظيم الوسائط المتقدم من خلال الفئات والعلامات والألبومات، بالإضافة إلى ضوابط خصوصية دقيقة لكل عملية تحميل للمحتوى العام أو الخاص أو المحمي بكلمة مرور.
يضمن تشغيل Chevereto على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) أن تكون كل عملية تحميل، وحساب مستخدم، وتدفق إيرادات تحت سيطرتك الكاملة دون رسوم لكل صورة أو قيود على المحتوى. يجمع هذا القالب Chevereto مع MariaDB لبيانات تعريف المحتوى و Redis لتخزين الجلسات والذاكرة المؤقتة السريع، بينما يتعامل Traefik مع توجيه HTTPS تلقائيًا بحيث تكون المنصة جاهزة لقبول أول عملية تحميل في دقائق.
الميزات الأساسية في Chevereto
مشاركة الصور والفيديو
استضف الصور ومقاطع الفيديو مع الصور المصغرة، والمشغلات المدمجة، والروابط المباشرة الجاهزة للمشاركة على أي منصة.
ألبومات ووسوم
تنظيم المحتوى في ألبومات وتصنيف التحميلات باستخدام العلامات حتى يتمكن الزوار من تصفح والبحث في مكتبة وسائط متنامية.
حسابات المستخدمين والأدوار
يحصل المستخدمون المسجلون على ملفات شخصية، ومصادقة ثنائية، وأذونات قائمة على الأدوار تتم إدارتها من خلال لوحة الإدارة.
إعدادات الخصوصية
تسمح إعدادات الخصوصية قبل التحميل للمالكين بتحديد المحتوى عامًا أو خاصًا أو محميًا بكلمة مرور ليتناسب مع أي سيناريو مشاركة.
واجهة متعددة اللغات
أطلق مجتمعًا بأي من أكثر من 30 لغة مدعومة دون الحاجة لتثبيت حزم أو سمات إضافية.
لماذا تشغّل Chevereto على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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