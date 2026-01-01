Maybe هي منصة مفتوحة المصدر بالكامل لإدارة الشؤون المالية الشخصية والثروات، تم بناؤها في الأصل كشركة ناشئة مدعومة برأس مال استثماري وتم إصدارها لاحقًا بموجب ترخيص AGPLv3. تقوم بدمج الحسابات المصرفية، محافظ الاستثمار، العقارات، والالتزامات في لوحة تحكم واحدة مع تتبع صافي الثروة، وتصنيف المعاملات، وتخطيط الميزانية. يضيف التكامل الاختياري مع OpenAI رؤى مالية مدعومة بالذكاء الاصطناعي دون جعلها إلزامية.

نشر Maybe على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يعني أن بياناتك المالية الحساسة لا تمر أبدًا عبر خوادم طرف ثالث، وتتجنب رسوم SaaS المتكررة، وتحتفظ بقدرات التصدير والتخصيص الكاملة التي تقيدها المنصات التجارية.