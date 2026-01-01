نشر Maybe بتثبيت بنقرة واحدة.
تطبيق مفتوح المصدر للتمويل الشخصي وإدارة الثروات يحافظ على بياناتك المالية بالكامل على خادمك.
اختر خطة VPS لـ Maybe
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Maybe؟
Maybe هي منصة مفتوحة المصدر بالكامل لإدارة الشؤون المالية الشخصية والثروات، تم بناؤها في الأصل كشركة ناشئة مدعومة برأس مال استثماري وتم إصدارها لاحقًا بموجب ترخيص AGPLv3. تقوم بدمج الحسابات المصرفية، محافظ الاستثمار، العقارات، والالتزامات في لوحة تحكم واحدة مع تتبع صافي الثروة، وتصنيف المعاملات، وتخطيط الميزانية. يضيف التكامل الاختياري مع OpenAI رؤى مالية مدعومة بالذكاء الاصطناعي دون جعلها إلزامية.
نشر Maybe على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يعني أن بياناتك المالية الحساسة لا تمر أبدًا عبر خوادم طرف ثالث، وتتجنب رسوم SaaS المتكررة، وتحتفظ بقدرات التصدير والتخصيص الكاملة التي تقيدها المنصات التجارية.
الميزات الأساسية في Maybe
تتبع صافي الثروة
اجمع كل الحسابات والأصول في لوحة تحكم واحدة مع الاتجاهات التاريخية ودعم العملات المتعددة.
محفظة استثمارية
راقب الأسهم والعملات المشفرة والاستثمارات الأخرى مع المزامنة التلقائية من شركات الوساطة الكبرى والتحديثات في الوقت الفعلي.
تصنيف المعاملات
قواعد ذكية وأتمتة اختيارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تصنف الإنفاق بحيث تظل الميزانيات دقيقة دون جهد يدوي.
خصوصية بيانات كاملة
البيانات المالية موجودة فقط على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) — لا يوجد وصول من طرف ثالث، لا يوجد تحليل إعلاني، لا توجد رسوم اشتراك SaaS.
AI رؤى مالية
أحضر مفتاح OpenAI API الخاص بك لفتح نصائح مالية تفاعلية واقتراحات تصنيف تلقائية.
لماذا تشغّل Maybe على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.