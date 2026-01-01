نشر FitTrackee بنقرة واحدة.
متتبع الأنشطة الخارجية المستضاف ذاتيًا لتحميلات GPX وخرائط المسارات وإحصائيات التمارين عبر الجري وركوب الدراجات والمشي لمسافات طويلة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام FitTrackee؟
FitTrackee هو متتبع للأنشطة الخارجية مستضاف ذاتيًا، مصمم للعدائين وراكبي الدراجات والمتنزهين وأي شخص يسجل مسارات GPX على ساعة رياضية أو هاتف أو جهاز GPS. قم بتحميل ملفات الأنشطة، وتصور المسارات على خرائط تفاعلية، وراجع إحصائيات المسافة والارتفاع والسرعة والمدة — كل ذلك على بنية تحتية تملكها، دون أن تقوم أي منصة لياقة بدنية تابعة لجهة خارجية بجمع بيانات حركتك.
تشغيل FitTrackee على خادم VPS يحافظ على خصوصية وسهولة نقل سجل تدريبك، ومسارات موقعك، وسجلاتك الشخصية. دعم متعدد المستخدمين، وواجهة برمجة تطبيقات REST موثقة، وبيانات طقس اختيارية لكل تمرين، واتحاد قائم على ActivityPub يجعله بديلاً عمليًا لـ Strava أو Garmin Connect للأفراد والنوادي الصغيرة والرياضيين المهتمين بالخصوصية.
الميزات الأساسية في FitTrackee
رفع ملفات GPX
استيراد مسارات GPX من الساعات الرياضية والهواتف وأجهزة تحديد المواقع (GPS) لبناء أرشيف خاص لكل نشاط خارجي.
خرائط المسارات التفاعلية
تصور كل تمرين على الخرائط المستندة إلى OpenStreetMap مع إعادة تشغيل المسار بالكامل، والتكبير، وعروض التفاصيل لكل جزء.
إحصائيات النشاط
تتبع المسافة والمدة والارتفاع المكتسب ومتوسط السرعة والسرعة عبر جميع التمارين المسجلة والفترات الزمنية.
دعم الرياضات المتعددة
سجل الجري وركوب الدراجات والمشي لمسافات طويلة والتزلج وغيرها من الرياضات الخارجية في جدول زمني واحد مع ملخصات لكل رياضة.
REST API والفدرالية
واجهة برمجة تطبيقات REST موثقة واتحاد ActivityPub الاختياري يتيحان لك برمجة عمليات التكامل ومشاركة الأنشطة عبر الفيدفيرس.
ضوابط خصوصية متعددة المستخدمين
استضف حسابات للعائلة أو الأصدقاء أو أعضاء النادي مع إعدادات رؤية خاصة بكل نشاط وتسجيل يديره المسؤول.
لماذا تشغّل FitTrackee على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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