FitTrackee هو متتبع للأنشطة الخارجية مستضاف ذاتيًا، مصمم للعدائين وراكبي الدراجات والمتنزهين وأي شخص يسجل مسارات GPX على ساعة رياضية أو هاتف أو جهاز GPS. قم بتحميل ملفات الأنشطة، وتصور المسارات على خرائط تفاعلية، وراجع إحصائيات المسافة والارتفاع والسرعة والمدة — كل ذلك على بنية تحتية تملكها، دون أن تقوم أي منصة لياقة بدنية تابعة لجهة خارجية بجمع بيانات حركتك.

تشغيل FitTrackee على خادم VPS يحافظ على خصوصية وسهولة نقل سجل تدريبك، ومسارات موقعك، وسجلاتك الشخصية. دعم متعدد المستخدمين، وواجهة برمجة تطبيقات REST موثقة، وبيانات طقس اختيارية لكل تمرين، واتحاد قائم على ActivityPub يجعله بديلاً عمليًا لـ Strava أو Garmin Connect للأفراد والنوادي الصغيرة والرياضيين المهتمين بالخصوصية.