يحول Habitica الإنتاجية إلى لعبة تقمص أدوار حيث يؤدي إكمال المهام الواقعية إلى رفع مستوى شخصيتك، وكسب الذهب، وفتح المعدات. أنشئ عادات لتتبع السلوكيات المتكررة، ومهام يومية للمهام التي تتجدد كل يوم، ومهام لمرة واحدة للأهداف الفردية — يؤدي تفويت أي منها إلى خسارة صحة الصورة الرمزية الخاصة بك، مما يخلق مساءلة حقيقية من خلال آليات اللعبة.

تتيح لك الميزات الاجتماعية الانضمام إلى النقابات، ودخول التحديات، وتشغيل مهام جماعية حيث تهزم الفرق الوحوش من خلال إكمال المهام معًا. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تبقي جميع بيانات العادات، وتقدم الشخصية، والتاريخ الاجتماعي تحت سيطرتك دون الاعتماد على الخدمة العامة.