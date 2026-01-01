LDAP Account Manager (LAM) هو واجهة ويب ناضجة ومفتوحة المصدر لإدارة الحسابات المخزنة في دليل LDAP. بدلاً من تحرير ملفات LDIF أو التعامل مع أوامر ldapsearch و ldapmodify، يدير المسؤولون مستخدمي Unix و Samba والمجموعات والمضيفين وإدخالات DHCP وحسابات Kopano وملحقات Asterisk من خلال متصفح. يتفهم LAM مخططات LDAP الأكثر شيوعًا بشكل جاهز ويوفر محررات مدركة للنوع لكل منها.

يجمع هذا القالب LAM مع خادم دليل OpenLDAP بحيث تعمل حزمة الهوية بأكملها على خادم VPS واحد خلف Traefik HTTPS. استضافة LAM ذاتيًا تحافظ على بيانات اعتماد الدليل وعضويات المجموعات وبيانات الهوية داخل البنية التحتية الخاصة بك دون الاعتماد على موفري هوية تابعين لجهات خارجية أو رسوم SaaS لكل مقعد.