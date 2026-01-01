نشر مدير حسابات LDAP بتثبيت بنقرة واحدة.
واجهة ويب أمامية لإدارة المستخدمين والمجموعات والكائنات في دليل OpenLDAP من خلال واجهة مستخدم متصفح سهلة الاستخدام.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام LDAP Account Manager؟
LDAP Account Manager (LAM) هو واجهة ويب ناضجة ومفتوحة المصدر لإدارة الحسابات المخزنة في دليل LDAP. بدلاً من تحرير ملفات LDIF أو التعامل مع أوامر ldapsearch و ldapmodify، يدير المسؤولون مستخدمي Unix و Samba والمجموعات والمضيفين وإدخالات DHCP وحسابات Kopano وملحقات Asterisk من خلال متصفح. يتفهم LAM مخططات LDAP الأكثر شيوعًا بشكل جاهز ويوفر محررات مدركة للنوع لكل منها.
يجمع هذا القالب LAM مع خادم دليل OpenLDAP بحيث تعمل حزمة الهوية بأكملها على خادم VPS واحد خلف Traefik HTTPS. استضافة LAM ذاتيًا تحافظ على بيانات اعتماد الدليل وعضويات المجموعات وبيانات الهوية داخل البنية التحتية الخاصة بك دون الاعتماد على موفري هوية تابعين لجهات خارجية أو رسوم SaaS لكل مقعد.
الميزات الأساسية في LDAP Account Manager
واجهة مستخدم إدارية مستندة إلى المتصفح
إدارة المستخدمين والمجموعات والمضيفين وكائنات LDAP الأخرى من خلال واجهة ويب مبوبة بدلاً من ملفات LDIF وأدوات سطر الأوامر.
خادم OpenLDAP المضمّن
يأتي مع دليل OpenLDAP مُهيأ مسبقًا مقابل اسم مميز أساسي (DN) مختار، بحيث يوفر النشر كلاً من الدليل وواجهة المستخدم الخاصة بإدارته.
وحدات نوع الحساب
تغطي المحررات المدمجة لحسابات يونكس، ونطاقات سامبا، وكوبانو، وأستريسك، وDHCP، وأسماء البريد المستعارة، وفري راديوس معظم مخططات الدليل بدون تعليمات برمجية مخصصة.
استيراد CSV وتصدير PDF
أنشئ حسابات مجمعة من جداول البيانات وقم بإنشاء أوراق حسابات PDF قابلة للطباعة للموظفين الجدد مباشرة من بيانات الدليل.
التحكم الدقيق بالوصول
تتيح لك ملفات تعريف الخادم، وملفات تعريف الحساب، وأذونات مستوى الوحدة النمطية تفويض أجزاء من إدارة الدليل دون منح حقوق مسؤول LDAP كاملة.
واجهة متعددة اللغات
مترجم إلى أكثر من اثنتي عشرة لغة حتى تتمكن الفرق الإدارية من العمل بلغتها المفضلة مقابل نفس الدليل المشترك.
لماذا تشغّل LDAP Account Manager على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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